Аренда жилья в Чехии: все от «а» до «я»

Кто из нас не сталкивался с арендой жилья в Чехии? Наверняка лишь единицы. Эта тема актуальна абсолютно всегда. И для любого иностранца, приехавшего или живущего в Чехии, важно разобраться в этом вопросе. Как и где найти выгодные предложения, стоит ли обращаться к агентствам по недвижимости, сколько сейчас стоит снять жилье в Чехии, и насколько подорожала коммуналка за последнее время? В нашей статье вы найдете ответы на все самые базовые вопросы по поводу аренды жилья в Чехии.

Где искать варианты жилья для аренды?

Самый распространенный способ поиска — в интернете. Мы сделали подборку самых популярных в Чехии сайтов для поиска квартир и домов к аренде.

Sreality.cz — самый популярный сайт для аренды и покупки жилья в Чехии. Есть русскоязычная версия сайта. Там вы всегда найдете около 100 тысяч актуальных предложений недвижимости. Имейте в виду, на данном портале практически нет прямых предложений от владельцев (за очень редким исключением), в основном все предложения идут от агентств по недвижимости, что подразумевает оплату их услуг. Как правило, в случае аренды она равняется сумме одного месяца аренды выбранного вами жилья.

Bezrealitky.cz — ресурс для поиска жилья напрямую, без посредников. За небольшую плату здесь можно получить помощь в оформлении договора аренды. На портале ежедневно появляется масса новых предложений, но есть один действительно большой минус: иностранцам здесь весьма сложно снять для себя жилье. Это происходит из-за того, что отсутствие комиссии создает большой интерес практически к каждой квартире или дому, размещенном на сайте. И зачастую арендодатели (в большинстве своем чехи) устраивают своего рода «конкурс» среди заинтересованных, и по понятным причинам практически в каждом случае дают предпочтение местным. Но попробовать стоит, вдруг вам повезет.

UlovDomov — отличный портал для поиска жилья по конкретным запросам, с возможностью сделать свой собственный «фильтр» для поиска (hlídací pes). Как только на сайте появится объявление отвечающее вашим запросам — вам на электронную почту сразу же придет оповещение об этом. Ведь все мы понимаем, что лучшие предложения по аренде разбирают как «горячие пирожки», поэтому увидеть новое объявление одним из первых уже большой выигрыш. Кстати, на портале много предложений с весьма демократичными ценами.

Home Real Estate — одно из самых крупных русскоязычных агентств недвижимости в Праге. Сайт компании доступен в русскоязычной версии и располагает удобной системой поиска: найти можно как предложения о продаже недвижимости, так и варианта для аренды. Большой плюс — качественные фотографии и подробное описание объектов. Объявлений много, цены предложений разные (есть как студенческие варианты, так и квартиры для тех, кто не собирается экономить на жилье). В общем, есть из чего выбрать. Уточнить детали легко и просто — на сайте есть форма для онлайн-заявки.

Reality.idnes.cz — весьма крупный портал по аренде и продаже недвижимости. Ежедневно сайт посещает более 60 тысяч человек. Здесь вы найдете и такие предложения, которые не дублируются с других сайтов. Плюс сайта также в том, что здесь тоже можно настроить фильтр с оповещениями.

Reality.cz — еще один портал с большой базой, но существующий только в чешской версии. Квартиры в аренду в Праге представлены по этой ссылке.

Expats.cz — англоязычная база объявлений об аренде и продаже недвижимости на сайте для экспатов. Предложения ориентированы на иностранцев, часто — на студентов: цены могут быть немного завышены, зато нет риска попасть на хозяев, которые готовы сдавать жилье только гражданам Чехии.

Bazos.cz — сайт частных объявлений, один из разделов которого посвящен недвижимости. В Чехии данный сайт невероятно популярен, так что стоит заглянуть туда обязательно. Большинство объявлений, разумеется, напрямую от владельцев.

Аренда квартир в Праге | bezREALITKY — русскоязычное сообщество в сети Vkontakte, где выставлены квартиры напрямую без посредников.

Аренда комнат в Праге | Соседи в Праге — паблик, где можно снять или сдать комнату в квартире. Проверенные варианты и практически все без комиссии и посредников.

Также искать жилье можно в соцсетях. В Facebook много тематических групп, которые ищутся по запросам «pronájem bytů», а запрос на русском языке поможет найти русскоязычные группы.

Также в Чехии до сих пор ищут, и соответственно публикуют, предложения по поводу аренды в газетах и журналах. Для этого загляните в ближайший супермаркет или магазин по типу Relay или Žabka.

Примерная стоимость аренды по ключевым городам Чехии

Название города Стоимость кв.м./мес. на февраль 2023 года в чешских кронах Подорожание в % за год Прага 397 18,2% Ческе-Будеёвице 224 5,7% Брно 330 11,1% Карловы Вары 202 13,5% Градец-Кралове 242 2,5% Либерец 231 10% Острава 208 10,1% Оломоуц 235 14,1% Пардубице 249 7,3% Пльзень 224 15,5% Усти-над-Лабем 190 11,8% Йиглава 240 12,7% Злин 259 0,8%

Примерная стоимость аренды по районам Праги

Район Праги Стоимость кв.м./мес. на февраль 2023 года в чешских кронах Подорожание в % за год Прага 1 513 32,2% Прага 2 426 10,1% Прага 3 390 8,6% Прага 4 340 18,9% Прага 5 401 14,9% Прага 6 350 11,1% Прага 7 389 20,1% Прага 8 356 19,1% Прага 9 359 20,1% Прага 10 363 26,5%

Стоимость аренды небольших квартир от 1+кк до 2+1 в центре столицы увеличилась на 40%, и в среднем составляет сейчас 30 000 крон. Средняя цена аренды в Праге достигла 39 800 крон. По словам аналитиков рынок аренды квартир в Чехии в этом году ожидает переломный момент. Цены по их словам достигли своего потолка. Подробнее об этой теме читайте в нашем ранее опубликованном материале.

Нужна ли при аренде помощь риелтора?

Помощь агента по недвижимости полезна, особенно если вы пока не знаете чешский на достаточном уровне или не уверены в себе, но не необходима. Есть веский повод найти квартиру и договориться с владельцем самостоятельно: расходы на риелтора в Чехии полностью ложатся на съемщика и, как правило, равняются месячной стоимости аренды. По-чешски этот платеж называется «provize» (комиссионные) или «odměna» (награда). Но стоит отметить, что если воспользоваться услугами риэлтора, то, во-первых, у вас будет обширный выбор вариантов жилья, во-вторых, сделка будет оформлена официально и грамотно, что исключит возникновение ряда проблем (о некоторых из них можете прочитать в нашем другом материале), ну, а, в-третьих, вы сэкономите массу времени. Советуем вам обратиться в проверенное агентство по недвижимости, о котором мы уже упоминали ранее, Home Real Estate.

Какие в Чехии бывают квартиры и дома?

Прежде чем приступить к поискам, определитесь, какая квартира вам нужна. Подумайте, в каком районе вы хотели бы жить с учетом будущего места учебы или работы и жилье какого размера и планировки вам подойдет. Если с местоположением все понятно (в объявлениях обычно указан район и улица), то обозначение планировки сначала покажется странным.

Поясним главное: KK — это кухонный уголок, таким образом, 1+КК — это студия, 2+КК — квартира из двух комнат, одно из которых представляет собой совмещенную с жилой комнатой кухню-столовую (двухкомнатная студия), и так далее. В свою очередь 2+1 — это привычная нам двухкомнатная квартира с отдельной кухней, которую от 3+КК чаще всего отличает меньший размер помещения для приготовления и приема пищи.

Еще один важный аспект скрывается за другим «шифром» — аббревиатурами OV и DV. В первом случае речь о квартире в частной собственности (osobní vlastnictví), во втором — о кооперативной (družstevní vlastnictví, может также обозначаться как «družstevní byt» — кооперативная квартира). Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что квартира в частной собственности предпочтительнее: ей единолично распоряжается владелец, а решать вопросы, например бюрократические, с одним человеком удобнее, чем с целым кооперативом.

Учтите и тот факт, что в Чехии принято сдавать жилье сроком на один год. Мало кто согласится сдать вам квартиру или дом, к примеру, на полгода. Для среднесрочной аренды на несколько месяцев советуем воспользоваться сайтом — Flatio.cz (у сайта есть русскоязычная версия).

Из чего складывается цена?

Кроме устанавливаемой владельцем ежемесячной арендной платы жилец берет на себя коммунальные платежи — «poplatky». Эта сумма составляет несколько тысяч крон и зависит от размера квартиры, типа отопления, теплоизоляции, количества проживающих людей, наличия или отсутствия лифта и многих других факторов. В объявлениях размер коммунальных платежей может быть не указан (пример: 18 тысяч крон плюс «поплатки»), а иногда его, напротив, включают в итоговую сумму, из-за чего цена на первый взгляд кажется менее привлекательной. В любом случае стоимость коммунальных услуг и их полный список — кроме газа, электричества, воды, лифта, уборки помещений и вывоза мусора он может включать даже подключение к интернету — надо подробно проговаривать этот момент с владельцем и прописывать в договоре.

Среднестатистические цены на коммунальные услуги рассчитать крайне сложно, но примерно в 2023 году они составляют 2000-3000 крон/месяц для одного человека. Интернет стоит в среднем 500 крон/месяц.

Обратите внимание на то, что ежегодно в Чехии в первом квартале года происходит перерасчет, то есть владелец квартиры или дома получает реальные цифры использованной за предыдущий год воды, газа, электроэнергии и т.д. , на основе этих данных формируется новая сумма коммунальных платежей на текущий год. Поэтому не удивляйтесь если в начале календарного года вам вернут переплаченную сумму или же наоборот попросят доплатить. Разумеется, что вы имеете полное право запросить официальные документы, а не верить на слово владельцу квартиры.

И это всё?

Не совсем. Будьте готовы заплатить владельцу залог (kauce), равный месячной сумме аренды. Таким образом хозяин обезопасит себя на случай порчи или сильного износа имущества, а также в случае если вы захотели съехать с арендованного жилья раньше срока прописанного в договоре без предупреждения заблаговременно (хотя в большинстве случаев удается договориться с владельцем жилья о выезде без «штрафа»). После завершения срока аренды залог может быть возвращен полностью или частично.

Нужно ли заключать договор?

Конечно: этот документ нужен не только арендодателю, но и арендатору, так как подтверждает право на проживание в арендованном жилье. А вот заверять его нотариально не требуется. Жестких формальных требований к договору нет, но нужно убедиться, что в нем четко и правильно прописаны реквизиты сторон, список проживающих лиц, цена, срок действия и условия расторжения. Советуем заранее получить у владельца шаблон документа и тщательно изучить его перед подписанием.

Договор об аренде недвижимости (заверенную копию) предоставляют в чешское МВД для получения долгосрочной визы, получения или продления ВНЖ и оформления ПМЖ. Альтернативой может стать другой документ, подписанный владельцем квартиры, — подтверждение обеспечении жильем (potvrzení o zajištění ubytování). Министерство внутренних дел требует, чтобы подпись на нем была нотариально заверена. Заранее обсудите с арендодателем возможность подписания такой бумаги.

Также перед подписанием договора важно убедиться в том, что вы арендуете нормальную квартиру, а не объект который не предназначен для проживания (nebytový prostor). Чаще всего к таким объектам относятся мансардные квартиры или квартиры, размещенные на первом или ниже первого этажа (чаще всего предназначенные для коммерческой деятельности). Пусть и выглядят они как обычные квартиры, но они не получили соответствующее разрешение от строительного управления.

Как не попасться на уловки мошенников?

К сожалению, объявления от мошенников на сайтах по аренде недвижимости далеко не редкость. Чтобы не попасться на их уловки, главное никогда не подписывать договор и не платить деньги до тех пор пока вы не увидите предлагаемый объект в живую. А так же не проверите информацию в открытом кадастре недвижимости. Обычно их объявления очень заманчивые своей ценой, то есть квартиру которая реально стоит 30 тысяч крон в месяц, они легко предлагают в полцены.

Как проверить владельца недвижимости и сам арендуемый объект?

Информация о владельцах жилья в Чехии представлена в открытом кадастре недвижимости. С его помощью можно и нужно проверить, действительно ли квартира принадлежит человеку, который представляется ее хозяином и предлагает заключить договор. Для этого следует ввести на сайте кадастра точный адрес: населенный пункт, район, улицу, номер дома и квартиры. Там же вы найдете информацию о том жилой этот объект или нежилой.

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