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Человек, очистивший Карлов мост от граффити, раскрыл свою личность

Человек, очистивший Карлов мост от граффити, раскрыл свою личность

Александра Кириченко 976 0
Мирослав Черны обратился к серверу Seznam Zprávy и рассказал, как и зачем он убрал в ночь на воскресенье надпись, нанесенную немецкими туристами.
Фото: скриншот видео Seznam Zprávy
Человек, очистивший Карлов мост от граффити, раскрыл свою личность

Черны профессионально занимается устранением граффити. Для этого он использует струю горячей воды под большим давлением в комбинации с паром. Мужчина пояснил, что такой способ работает, лишь пока краска свежая. 

«Я знаю, что каждый час имеет значение. Чем раньше смыть граффити, тем меньше краски останется во внутренней структуре», — сказал Черны, отметив, что нанятые реставраторы использовали в своей работе дешевые органические растворители. 

На то, чтобы смыть надпись размером 5 на 2,5 метра, у Черны ушло около двух часов. Он уточнил, что за такой объем работы обычно берет 9 тысяч крон, но в этот раз требовать гонорар не собирается.

«Я убежден, что каждый чех хочет, чтобы Карлов мост выглядел красиво», — объяснил Черны свою мотивацию, добавив, что не планировал ставить нанятых реставраторов в глупое положение или рекламировать свои услуги.

То, что на поверхности остались следы краски, он объяснил работой при недостаточной освещенности и предложил бесплатно закончить очистку.

Мирослав Черны решил раскрыть свою личность, чтобы пресечь спекуляции. Также ранее появилась информация, что человека, самовольно смывшего граффити с Карлова моста, разыскивает полиция.

Надпись была нанесена с помощью аэрозольной краски на колонну моста, которая расположена между Кампой и улицей U Lužického semináře, в ночь на 16 июля, а пропала в ночь на 28 июля, на следующий день после того, как нанятые реставраторы начали свою работу. Очистка должна была продлиться три недели.

Источник: seznamzpravy.cz 

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Темы
Карлов Мост граффити
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