Прага обошла по качеству жизни Нью-Йорк, а Брно — Москву

В рейтинге PICSA, составленном консалтинговой компанией D&L Partners, чешская столица оказалась на 13-м месте из 113. Кроме ВВП оценивались такие показатели, как доступность жилья, медицины, образования, а также общественная и экономическая справедливость.

Прага заняла высокую позицию прежде всего благодаря безопасной обстановке и развитию медицины. «Качество медицинского обслуживания здесь особенно высоко, город обладает самой высокой в мире полностью врачей на число жителей», — отмечают составители рейтинга.

Первое место в PICSA занял Цюрих, далее следуют Вена и Копенгаген. Из первых 15 мест 10 принадлежат европейским городам, еще четыре достались городам Северной Америки (Отаве, Вашингтону, Сиэтлу и Бостону). В топ-15 лишь один город представляет Азию — столица Тайваня Тайбэй.

В целом топ-20 выглядит следуюшим образом:

1. Цюрих

2. Вена

3. Копенгаген

4. Люксембург

5. Хельсинки

6. Тайбэй

7. Осло

8. Оттава

9. Киль

10. Женева

11. Вашингтон

12. Мюнхен

13. Прага

14. Сиэтл

15. Стокгольм

16. Бостон

17. Амстердам

18. Берлин

19. Эйндховен

20. Бильбао

Братислава находится на 21-м месте, Париж — на 32-м, Лондон — на 33-м, Нью-Йорк — на 38-м. Москва заняла в рейтинге качества жизни 59-е место (сразу после Брно), Санкт-Петербург – 50-е. Замыкает список египетский Каир.

Источник: aktualne.cz