В школу нужно будет носить как минимум две медицинские маски

Родители девятиклассников, которые хотят, чтобы их дети посещали школу, должны будут сообщить об этом директорам учебных заведений до 7 мая, а родители учеников первой ступени (1-5 классы) — до 18 мая. Каждый ученик должен будет носить с собой как минимум две медицинские маски и сумку для их хранения.

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Средства индивидуальной защиты органов дыхания школьники должны будут носить в местах общего пользования, а в классе, если соблюдается необходимая дистанция, их можно будет снимать. Это следует из документа, который опубликовало Министерство образования Чехии.

Согласно плану правительства, ученики первой ступени начальной школы смогут вновь посещать учебные заведения с 25 мая при согласии родителей и на добровольной основе. Девятиклассники смогут вернуться в школу уже 11 мая, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам. Средние школы для выпускников откроются в этот же день.

В правилах указано, что учащиеся не смогут собираться в группы перед зданием школы. Они должны будут находиться на расстоянии двух метров друг от друга. В классе будут одновременно находиться не более 15 школьников. В здание школы смогут попасть только дети (без сопровождающих). Во время перемены школьники должны будут преимущественно находиться на свежем воздухе, а классы рекомендуется часто проветривать и дезинфицировать. При входе в школу и после окончания каждого урока дети должны будут мыть руки или использовать дезинфицирующие средства.

В первый день посещения школы родители предоставят руководству учебного заведения письменное заявление о том, что у ребенка нет симптомов вирусного инфекционного заболевания (температура, кашель, внезапная потеря вкуса или запаха). Если родитель или законный представитель не подпишет эти документы, школьнику не разрешат посещать школу.

Источник: novinky.cz