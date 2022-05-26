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Видеоинструкция: как печатать на чешской клавиатуре? Комбинации клавиш для тех, кто только учит язык

Видеоинструкция: как печатать на чешской клавиатуре? Комбинации клавиш для тех, кто только учит язык

Александра Кириченко 37727
Перед большинством из тех, кто живет в Чехии, рано или поздно встает задача освоить клавиатуру с чешской раскладкой, а студентам-иностранцам приходится делать это в ударном темпе. Хотя чешская клавиатура серьезно отличается от русской и английской, все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Этот материал поможет разобраться в азах.
Видеоинструкция: как печатать на чешской клавиатуре? Комбинации клавиш для тех, кто только учит язык
Для начала ответим на вопрос, как обзавестись чешской клавиатурой (если, конечно, у вас ее еще нет). Есть три основных варианта.
 
1. Если вы живете в Чехии и регулярно пишете сообщения на чешском языке, есть смысл купить полноценную клавиатуру с чешской раскладкой или ноутбук с такой клавиатурой. 
 
2. Если нет желания менять клавиатуру и хочется сэкономить, можно ограничиться наклейками или тренировать память, на первом этапе используя в качестве подсказки распечатку.
 
3. Тем, кто печатает по-чешски не так часто или пока не перебрался в страну, подойдет виртуальная клавиатура. Такие сервисы легко найти через любой поисковик.

 
 
Особенности чешской клавиатуры
 
Во-первых, вместо привычной QWERTY, характерной для англоязычных стран, в Чехии, как и в Германии, по умолчанию используется раскладка QWERTZ: клавиши Y и Z поменялись местами. Остальные буквы, а также основные знаки препинания, запятая и точка, расположены как обычно.
 
 
 
Во-вторых, в чешском языке благодаря диакритике больше букв, чем в русском и английском, поэтому они занимают не три ряда, а четыре. «Лишние» буквы размещены в верхнем ряду вместо цифр, поэтому, возможно, стоит завести себе клавиатуру с дополнительными цифрами справа, чтобы не прибегать к дополнительным ухищрениям для их набора или не переключаться регулярно на русский или английский.
 
Чешская раскладка клавиатурыИсточник: it-bazar.cz
 
В-третьих, кроме клавиши Shift, повышающей регистр и позволяющей набирать некоторые символы, например цифры, активно используется кнопка AltGr (alternate graphics). Она, как и комбинация левый Alt + Shift, дает возможность набирать огромное количество важных значков, от «экзотических» букв иностранных языков до знаков математических действий и обозначений евро и доллара.
 
Как набирать на чешской клавиатуре буквы с диакритикой
 
Некоторые буквы с «чарками» и «гачеками» расположены в верхнем ряду клавиатуры — вместо цифр в русском и английском. Это ě, š, č, ř, ž, ý, á, í и é, и их в таком порядке можно найти на клавишах от 2 до 0. 
 
Буква ú находится во втором ряду, на месте русской буквы х, буква ů — в третьем, на месте ж.
 
Чтобы получить прописные (заглавные) буквы с диакритикой из этого списка, нажмите CapsLock.
 
Есть еще несколько чешских букв, для набора которых придется приложить дополнительные усилия. Это более редкие ď, ň, ó и ť. Чтобы получить букву с «чаркой» (ó), нужно нажать и отпустить клавишу +, а потом «базовую» букву o. Для получения прописной (заглавной) буквы следует нажать и отпустить +, затем нажать Shift и саму «базовую» букву.
 
Если вам нужны буквы ď, ň и ť, для строчной (маленькой) буквы нажмите и отпустите комбинацию Shift и + и наберите d, n или t соответственно. Для прописной (заглавной) буквы нажимается и отпускается комбинация Shift и +, а потом Shift вместе с d, n или t.
 
Кстати, такой же способ набора (+, «базовая» буква для «чарки», Shift, +, «базовая» буква для «гачека», дополнительное нажатие Shift вместе с буквой для перехода в верхний регистр) подойдет и для более популярных букв, у которых есть выделенные клавиши, например š, č, ú.
 
Как набирать цифры на чешской клавиатуре
 
При отсутствии отдельного числового блока в правой части клавиатуры цифры придется набирать с зажатой клавишей Shift. Хорошая новость — в комбинации с ней нужно нажимать те же кнопки, на которых цифры находятся в русской и английской раскладках. Кстати, при зажатом Shift между Esc и 1 будет знак градуса, а справа от нуля — знак процента.
 
Как набирать на чешской клавиатуре самые популярные спецсимволы
 
Чаще всего наши соотечественники задаются вопросом, где в чешской раскладке находится значок @. Чтобы напечатать символ, без которого нельзя представить себе адрес электронной почты, нужно нажать правый Alt (или AltGr) и букву V. Напомним, правый Alt может заменить комбинация левого Alt и Shift. 
 
Чешская раскладка клавиатуры
Источник: dusan.pc-slany.cz
 
Возможно, вам также стоит запомнить следующие комбинации:
 
AltGr (правый Alt) плюс e (латинское) для значка евро,
AltGr (правый Alt) плюс русское ж для значка доллара,
AltGr (правый Alt) плюс c для знака &,
AltGr (правый Alt) плюс x (латинское) для знака 3,
AltGr (правый Alt) плюс ] или ъ для знака «умножить»,
AltGr (правый Alt) плюс [ или русское х для знака «разделить».
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Темы
чешский язык образование
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