Как спасают бизнес во время COVID: опыт предпринимателей в Чехии

Мир, который начал переворачиваться в 2020 году и все еще не вернулся на свое место, заставляет предпринимателей задуматься о перестройке бизнес-процессов. Некоторые принимают решение, что бороться с бурей бессмысленно, но многие находят в сложившихся обстоятельствах ресурс для перемен к лучшему. Мы открываем серию вдохновляющих материалов о том, как русскоговорящим бизнесменам в Чехии удается адаптироваться и развивать свой бизнес в непростых условиях современности.

Фото: Petr Gebauer

Денис Черников. От автопроката до аквариумов

«С 2015 года мы занимались автопрокатом. Начинали с того, что изучили чешский рынок, приобрели пару машин, нашли в Праге партнера, заключили первый договор. Переехали в Прагу в 2017 — к тому моменту бизнес уже успешно функционировал и развивался. До известных событий.

В начале коронавирусной истории казалось, что вот-вот все закончится. В период первого закрытия границ ещё была надежда, что к лету все вернется на круги своя. Потом была надежда на осень. Мы переориентировали предложение на местных жителей — это дало возможность, пусть и условно, но держаться на плаву. В октябре стало понятно, что вся эта история затягивается. Доходы упали на 80%, расходы фактически остались теми же, а сбережения заканчивались. Тогда мы задумались об альтернативном направлении в бизнесе.

В октябре проанализировали все свои компетенции, снова изучили чешский рынок, но уже свободный от туристической составляющей. Прошли обучение, вложили деньги в прототипы и сейчас вышли на рынок с уникальным предложением — мы создаем авторские уникальные аквариумы.

Безусловно, это решение не было спонтанным. Важная составляющая для развития в этой сфере — экспертность. В нашем случае она основывается на 12-летнем опыте в аквариумистике. Так многолетнее хобби превратилось в бизнес-проект. Оставалось выстроить модель продаж, вложиться в рекламу и развивать новое направление. Чем мы сейчас и занимаемся. В условиях изоляции природная эстетика востребована как никогда.

Коронавирус показал нам: любая точка может быть началом нового слова. В то же время нам хотелось бы сохранить аренду автомобилей как действующее направление — вероятно, к моменту открытия границ спрос будет в разы больше, чем предложение. И тогда уже будет актуален вопрос, исходя из текущей ситуации, распределения средств по каждому бизнес-направлению».



Vasilisa Vasilieva. Из ателье в торговом центре к своему бренду

Фото: Petr Gebauer

«Мы с мужем и двумя детьми живем в Карловых Варах. По специальности я дизайнер, занимаюсь ремонтом и пошивом одежды на заказ. Этот рынок в Карловых Варах почти не освоен. Ателье располагалось в туристической зоне, до коронавируса меня знали местные клиенты — люди приходили благодаря сарафанному радио, плюс работала реклама в социальных сетях.

С началом карантина торговый центр, где находилось ателье, в котором я работала, закрылся. Первые месяцы я активно шила маски дома, ко мне обращалось очень много людей. Работала буквально день и ночь, но все-таки было страшно: а что дальше? Я понимала, что пошив масок — это временный выход. В панику, однако, не впадала — было ясно, что под существующие реалии нужно приспосабливаться.

Себе я давно говорила, что пора выходить на новый уровень. Карантин в этом плане ускорил процесс моего профессионального развития: я изучала информацию о том, как открыть свое дело, какую помощь предприниматель может получить от государства. Однажды решилась — и купила машину для вязания, начала её изучать. Так все карантины я просидела за работой. В итоге запустила свою линию одежды The label — создаю качественный трикотаж из итальянской пряжи и продолжаю шить на заказ.

Передо мной стояла непростая задача: чтобы поставить продажи на поток, нужно было создать сайт. И тут выяснилось, что в этом мне может помочь Карловарский край — здесь есть программы поддержки начинающих предпринимателей. Я подала заявку — и мне одобрили. Сайт вот-вот будет запущен в работу. Я вкладывала в создание сайта в том числе и собственные средства, но, так или иначе, в текущей ситуации государственная поддержка была существенна. Самостоятельно я бы не справилась.

Сейчас стоит вопрос о том, как сделать из небольшого ателье полноценный бренд. Если раньше я ориентировалась на русскоговорящую аудиторию, то сейчас постепенно перехожу на европейский рынок. А также занимаюсь отстройкой производства по вязанию — швейное уже полноценно функционирует.

Благодаря всему, что случилось в 2020, я научилась не паниковать, а сконцентрировано думать и взвешивать свои силы — как финансовые, так и эмоциональные. Понимаю, что в Чехии могут поддержать предпринимателя, нужно только научиться работать с информацией, разбираться в чешских законах, читать блоги. Теперь я знаю, что из этого кризиса есть выход. И это не мечты, а просчитанная в цифрах реальность».

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