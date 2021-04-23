Минздрав Чехии издал новое постановление о закрытии магазинов

​23 апреля правительство Чехии одобрило новые меры по ограничению торговли. Об этом сообщил министр здравоохранения Петр Аренбергер. По сути никаких изменений не произошло, однако Минздрав вынужден был принять новый документ о чрезвычайных мерах из-за решения Высшего административного суда. Предыдущее постановление Минздрава ВАС отменил 22 апреля.

Фото: ČTK

Высший административный суд Чехии в четверг, 22 апреля, полностью отменил чрезвычайную меру Министерства здравоохранения, которая, среди прочего, ограничивает работу магазинов, служб и контактов между людьми. Решение вступит в силу через четыря дня после его принятия, поэтому правительство оперативно утвердило новые меры, из-за которых большинство магазинов не смогут открыться раньше 3 мая.

«На наш взгляд, продление ограничений на розничные продажи и услуги не противоречит решению суда», — сказал министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

Депутат Микулаш Ферьенчик от партии «Пираты» придерживается другого мнения. Он заявил, что правительство действовало незаконно и что меры, отмененные судом, превышают компетенцию кабмина. Депутат назвал это решение недальновидным и предупредил, что компенсация убытков дорого обойдется государству. Аргумент правительства о том, что сейчас невозможно открывать магазины из-за эпидемии, не выдерживает никакой критики, полагает Ферьенчик.

Он хочет, чтобы Палата депутатов объявила незаконным закрытие розничной торговли, поскольку постановление Минздрава не соответствует формулировке закона о пандемии. Немедленного открытия торговых точек требуют также члены SPD и движения Trikolór.

Адвокат Зденек Куделка, который подготовил иск в суд, хочет вновь обратиться в ВАС, если после анализа документов он придет к выводу, что новая чрезвычайная мера Минздрава противоречит принятому решению суда.

По мнению некоторых экспертов, правительство лишь частично выполнило требования ВАС, а некоторые меры по-прежнему противоречат судебному вердикту.

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Источник: ceskatelevize