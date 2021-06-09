Все, что должен знать иностранец о лечении зубов в Чехии

Сегодня мы поднимаем важную тему здоровья зубов. Стоматолог в Чехии — это зачастую больной вопрос, особенно для тех, кто переехал в эту страну относительно недавно. В новой стране нелегко объяснять врачу, что и где болит, понимать специфическую терминологию и в целом выяснять, как работает система. Разобраться в теме, а также понять, куда бежать при острой зубной боли, нам помог основатель стоматологии Denexis Валентин Суржик.

Как работает стоматология в Чехии

99,9% стоматологов общего профиля — частные врачи. А 0,01% государственных уже давно наполнили свою картотеку и вас, скорее всего, не возьмут. Почему это так работает? Каждый государственный стоматолог может иметь в своей картотеке примерно 1500 человек. Как только это число набирается — доктор перестает принимать новых пациентов.

Частные стоматологии могут сотрудничать со страховыми компаниями или работать без них. Стоматология Denexis, например, работает с государственными страховыми. Также они принимают новых пациентов, в т.ч. без страхового полиса, и оказывают лечение в случае острой боли.

К специалистам вторичного звена — например, к ортодонту, челюстно-лицевому хирургу или пародонтологу — не попасть без направления от первичного врача-стоматолога, у которого вы наблюдаетесь.

Также в чешской стоматологии есть понятие «pohotovost» — служба, куда человек обращается с острой болью. Эту ситуацию мы рассматриваем подробно ниже.

Как пользоваться коммерческой страховкой

Коммерческие страховые компании — Slavia, Uniqa, PVZP и другие — предлагают своим застрахованным возмещение средств, потраченных на стоматологические услуги. После приема вам придется заплатить за них самостоятельно, а уже затем обратиться в офис страховой для возмещения расходов.

Как правило, на компенсацию такого рода выделяется определенная сумма — например, 5000 крон в год. Разумно сразу уточнить у страховой, на какую компенсацию вы можете рассчитывать и за какие услуги.

Какие преимущества дает государственная страховка — например, VZ

Государственная страховка, которую имеет каждый работник или владелец ПМЖ, дает определенные преимущества. Ее обладателю не нужно будет платить за:

1. Регистрацию к стоматологу

2. Профилактические осмотры

3. Рентгены (КТ не входит в это число)

4. Анестезию

5. Постановку амальгамовых пломб

6. Металлические коронки

7. Съемные протезы

То, что не входит в этот список, оплачивается клиентом.

Куда обратиться с болью

Лучше всего — к вашему врачу-стоматологу. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не ждать и найти врача до того, как что-то заболит. Если же зуб начал болеть, а своего стоматолога у вас нет, то обратиться нужно либо в государственную службу оказания помощи населению по острой боли, либо в частную клинику. Ниже публикуем список госучреждений, где вы можете получить помощь по острой зубной боли.

Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1

По - Чт: 18:00 – 23:30

Пт - Сб: 16:00 – 6:00

Сб - Пн: 7:00 – 6:00

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, Praha 4, pavilon B1 (vpravo od hlavní brány)

По – Пт: 17:30 – 22:30

Сб – Вс: 7:30 – 22:30



Детская: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5

По – Пт: 19.00 – 6.30

Сб – Вс: круглосуточно



Хирургия: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, vchod AB, stomatologická klinika VFN a 1. LF UK,

U nemocnice 2, Praha

По – Пт: 17.00 – 7.00

Сб – Вс: круглосуточно

Стоматология Denexis также оказывает помощь при острой зубной боли. Преимуществом клиники является то, что врачи разговаривают на русском языке. Записаться можно по номеру телефона, который вы найдете на сайте компании.

Почему важно ходить на регулярные профессиональные осмотры и гигиену

Как часто посещать стоматолога, если у меня ничего не болит? Раз в полгода — универсальный ответ на этот вопрос. Цель таких осмотров — как можно раньше выявить проблему и решить ее с минимальными финансовыми и временными затратами.

Профессиональная гигиена помогает избежать таких заболеваний, как гингивит и пародонтит, которые со временем приводят к потере зубов.

А для тех, кто дочитал до конца, — бонус: в стоматологии Denexis проходит акция -30% на все виды отбеливания зубов. Записаться на консультацию и узнать подробности можно по ссылке. Актуально до конца июня.

И это еще не все. 16 июня, в среду, в 18:00 по пражскому времени мы вместе c основатем стоматологии Denexis проведем прямой эфир в Инстаграм на тему здоровья зубов и стоматологических услуг в Чехии. Эфир будет транслироваться в аккаунте @420oncz, а также в аккаунте клиники @denexis.cz.

Если вы хотите заранее задать вопрос, пишите в Директ @420oncz. До встречи 16 июня!

И будьте здоровы!