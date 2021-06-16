Как справляться с неожиданными переживаниями в иммиграции

Мы уже рассказали, через какие стадии адаптации проходит иммигрант после переезда. Да, иммиграция часто кажется романтической историей, на деле — нам всем приходится сталкиваться с препятствиями и задумываться о возвращении домой. Психолог Алена Пряник предлагает практические рекомендации, которые помогут справиться с неприятными чувствами в новой стране.

Новая страна ставит много новых задач — нужно выучить язык, найти работу, жилье, оформить документы. Но помимо бытовых вопросов возникают и психологические трудности.

На новом месте в прямом смысле приходится начинать жизнь заново. Это подразумевает под собой организацию собственного быта или жизни целой семьи. Как устроить ребенка в школу? Как вызвать электрика? Как оплачивать коммунальные платежи? Во всем этом нужно разобраться, потратить время, деньги, силы. Главное осознать, что это нормально, через такие стадии проходит почти каждый иммигрант. К слову, силы расходуются гораздо интенсивнее, потому что параллельно приходится справляться с разными чувствами. Иммигранта могут посетить беспомощность, разочарование и апатия, особенно если ожидания от переезда были слишком завышены.

На этом этапе важно понять, какое именно чувство отнимает много энергии, прожить его и освободить место для действительно новых впечатлений.

Новая страна — это новый социум, другая культура. К ним также нужно привыкнуть. К сожалению, психика не слишком хочет помочь нам в этом процессе, поскольку воспринимает глобальные изменения как угрозу. Поэтому бессознательно включается механизм сопротивления, нам может казаться, что дома — лучше, а в чужой стране все враждебно и тяжело.

Этот процесс по сути очень похож на переживание утраты, которое в свою очередь проходит в несколько этапов. Разберемся, как правильно пережить утрату привычной реальности:

1. Признание факта переезда («…я действительно принял окончательное решение и переехал, я не планирую возвращаться…»).

2. Завершение незаконченных дел (важно «закрыть все хвосты», чтобы мысленно, эмоционально и физически не возвращаться к ним).

3. «Прощальная церемония» (можно вспомнить все хорошее, что произошло с вами на родине, какой процесс собственного становления вы там прошли и т.д.).

4. Оплакивание (в минуты ностальгии хорошо позволить себе поплакать).

5. Приветствие настоящего дня (наступит момент, когда вы почувствуете, что вы достаточно погоревали, именно тогда и получится максимально фокусироваться на настоящем, снова испытывать приятные переживания, радоваться).

Иногда иммиграция это бессознательное бегство от проблем, которые на самом деле «сидят» глубоко внутри. Решить их с помощью переезда не представляется возможным. Переживание того факта, что все ваши проблемы переехали вместе с вами, обычно рождает массу неприятных чувств — злость, раздражение, обиду на страну, которая не оправдала ожиданий, не избавила от старых трудностей.

Тут важно разобраться, от чего вы все-таки убегали? Что было причиной? Каких изменений вы ждете? Как их можно реализовать на новом месте?

Иммиграция в каком-то смысле «выбивает почву из-под ног» на некоторое время. Этот период заставляет нашу самооценку пошатнуться. Если на родине, вероятнее всего, было устойчивое представление о себе, то в новой стране ситуация может измениться. Особенно это актуально, когда не получается работать по профессии или социальный статус слишком сильно поменялся. В такие моменты важно поддерживать самого себя, минимизировать критику, подумать о том, какие свои знания, умения и навыки вы можете реализовать. Другими словами, открыть себя заново.

С переживаниями можно справляться самостоятельно, но проще разделить их с кем-то — обсудить проблемы с людьми, которым уже пришлось столкнуться с подобным, или обратиться за профессиональной помощью к специалисту.

Психолог Алёна Пряник