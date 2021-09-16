Удар по Airbnb. Предлагать квартиру как отель будет запрещено

​Городской совет Праги опубликовал ключевой документ, определяющий будущее Airbnb в Чешской Республике. Согласно документу, владелец квартиры в центре Праги совершает правонарушение, если использует помещение не по назначению.

Ранее сотрудники администрации Праги 1 оштрафовали владельца квартиры, которые сдавал ее туристам для краткосрочного проживания. Владелец обжаловал штраф, но 29 июля департамент строительных норм администрации Праги отклонил апелляцию и и оставил решение в силе.

«Я очень довольна решением нашего строительного управления и муниципального департамента строительных норм. Мы приветствуем любой способ решить проблему краткосрочного проживания, чтобы она не оказывала негативное влияние на качество жилья в центре Праги», — сказала Бронислава Ситар Баборакова, которая возглавляет комитет поддержки общественной жизни.

Петр Местецки живет в самом центре Праги между Главным железнодорожным вокзалом и Вацлавской площадью, вероятно, самым прибыльным местом для предпринимателей Airbnb в Чешской Республике. Как председатель SVJ, в январе 2020 года он подал несколько жалоб в различные инстанции из-за количества квартир, которые их владельцы используют только в качестве источника дохода от краткосрочного размещения туристов.

«На тот момент для краткосрочного проживания сдавалось пять квартир. Две квартиры принадлежали компании Arta, то есть г-же Иване Тыкач (жена миллиардера Павла Тыкача), Еще одна квартира принадлежала некоему господину, известному тем, что покупал квартиры в Праге и незаконно делил их на две части и так далее. Туристы здесь менялись каждые три дня», — описывает опыт с Airbnb Петр Местецки.

Тогда он начал вести переговоры с мэрией. По его мнению, нет необходимости разрабатывать новый закон против Airbnb и аналогичных сервисов — достаточно обеспечить соблюдение действующего законодательства. По его словам, Airbnb и аналогичные услуги — это не «краткосрочная аренда», а просто услуги по размещению, которые должны регулироваться соответствующими законами. И чиновники мэрии сочли эту позицию правильной в последнем решении.

«Совершенно очевидно, что в настоящее время произошел переход от размещения гостей в собственном доме к регулярному неограниченному использованию квартиры для оказания услуг по размещению без соблюдения требований законодательства, принятых для гостиниц и общежитий», — говорится в опубликованном решении чиновников. Появление краткосрочной аренды привело к преобразованию центра столицы Праги в район без постоянных жителей, полагают в мэрии.

К такому же выводу, что и пражские официальные лица, пришел в августе этого года Городской суд в Праге, когда вынес решение об обязательстве налогообложения краткосрочной аренды через платформы типа Airbnb.

Решению проблем с Airbnb, по крайней мере частично, “помогла” эпидемия коронавируса и отсутствие туристов. Сейчас часто в квартирах, предлагаемых на сайте Airbnb, живут люди, которые арендовали жилье на длительный срок.

Airbnb — онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Пользователи Airbnb имеют возможность сдавать путешественникам в аренду свое жилье целиком или частично. Сайт предоставляет платформу для установления контакта между хозяином и гостем, а также отвечает за обработку транзакций. Airbnb предлагает жилье в 65 000 городах мира (191 страна). За свою деятельность Airbnb взимает определенный процент — с хозяев апартаментов 3% от суммы бронирования, с арендатора — от 6% до 12%.

Источник: seznamzpravy.cz

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