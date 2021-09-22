В Чехии появились поддельные сертификаты о вакцинации

В Чехии уже можно купить поддельные паспорта covid. Проверить действительность этих сертификатов за границей практически невозможно, поэтому торговля ими стремительно растет.

Рынок поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19 переживает стремительный рост и розничные продавцы уже предлагают их в Чешской Республике, следует из отчета американо-израильской компании Check Point Software Technologies, предоставляющей услуги кибербезопасности. «Это прибыльный рынок, подделки находятся на высоком уровне», — говорит представитель компании Даниэль Шафарж.

Торговля поддельными сертификатами началась в декабре прошлого года в США. В то время поддельное подтверждение можно было купить в основном в даркнете, где в основном продают оружие или наркотики. Параллельно с ужесточением правил тестирования и контроля поддельные сертификаты стали появляться по всему миру.

Сертификаты сейчас чаще всего продаются через приложение Telegram, которое можно за считанные минуты установить на любой смартфон. Цена поддельного сертификата в Европе составляет около 150 евро, то есть примерно 3800 крон, говорится в отчете.

Сотрудники Check Point Software Technologies описали бизнес с поддельными сертификатами в 29 странах, включая соседнюю Польшу. Однако они также видели предложения от продавцов из других европейских стран, включая Германию и Чехию. В Австрии даже обнаружили программу, которая после ввода личных данных бесплатно создает сертификат об отрицательном результате ПЦР.

Специалисты отмечают, что можно купить поддельный сертификат из другой страны, например, из США, и использовать его по всей Европе, потому что нет единой общей базы данных или другого способа проверить американский сертификат в Европе.

Источник: seznamzpravy.cz

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