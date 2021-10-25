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Правительство Чехии отменило самоизоляцию для непривитых туристов

Правительство Чехии отменило самоизоляцию для непривитых туристов

420on.cz 532
​Непривитым людям, которые вернулись из стран с высоким риском распространения коронавируса, больше не придется проходить самоизоляцию. Однако обязательства по тестированию на covid-19 сохранятся. Туристам, приехавшим из стран, обозначенных черным и красным цветом на карте путешественников, до получения результатов теста нужно будет носить респиратор.
Правительство Чехии отменило самоизоляцию для непривитых туристов

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции после заседания правительства министр здравоохранения Адам Войтех. Таким образом Министерство здравоохранения отреагировало на решение Городского суда Праги, который 1 ноября отменил меру Минздрава в части самоизоляции при возвращении из красных и темно-красных стран. До сих пор люди должны были находиться пять дней в самоизоляции и только на пятый день (но не позднее 14-го дня) пройти тест ПЦР.

Эти правила не распространялись на лиц, прошедших полную вакцинацию или перенесших covid-19 в течение последних 180 дней.

Однако обязанность для туристов заполнять анкету прибытия останется и после 27 октября. Министерство здравоохранения добавит обоснование этой меры, сказал Войтех. Ранее Городской суд Праги отменил это обязательство, поскольку оно нарушает право въезда на территорию Чешской Республики, которое есть у каждого гражданина.

Анкета прибытия должна быть заполнена при возвращении из всех стран, если турист находился за границей более 12 часов за последние 14 дней.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения правительство туристы Туризм прививки вакцинация
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