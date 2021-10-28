В ночь на 31 октября Чехия перейдет на зимнее время

В ночь на воскресенье, 31 октября, Чехия, как и другие европейские страны, перейдет на зимнее время. Из-за перевода часов жители республики смогут спать на час больше.

Сейчас переход на летнее время всегда происходит в последнее воскресенье марта, на зимнее — в последнее воскресенье октября. В сентябре правительство Чехии рассматривало вопрос о том, будет ли республика переходить на зимнее время. Евросоюз настаивал на отмене перехода на зимнее и летнее время с 2019 года, но страны-члены ЕС не договорились, когда именно это произойдет.

Первоначально переход на летнее время был введен для снижения потребления энергии. Исследования, проведенные в некоторых странах, показали, что экономия минимальна. Согласно выводам Европейской комиссии за 2007 год, большинство опрошенных стран ЕС заявили, что летнее время также не оказало значительного влияния на сельское хозяйство, транспорт или туризм.

Кроме того, некоторые эксперты указывают на влияние временных сдвигов на здоровье человека. Хелена Илнерова, бывший председатель Академии наук Чешской Республики, занималась исследованием биоритмов. Она считает, что переход на летнее время вызывает проблемы с умственной и физической работоспособностью. Некоторые люди жалуются на плохой сон, усталость или тошноту. Им требуется некоторое время, чтобы заново настроить внутренние часы.

Европейская комиссия провела так называемые общественные консультации три года назад. По данным Минтруда, было получено 4,6 миллиона ответов. За отмену перехода на зимнее и летнее время высказались 84% респондентов.

Согласно опросу, проведенному агентством STEM / MARK осенью 2018 года, 70% респондентов согласились с отменой ротации времени в Чехии. Летнее время хотели оставить навсегда 44% опрошенных, а зимнее — 24%. Эксперты Академии наук Чешской Республики заявили на семинаре в Сенате в феврале, что оставить зимнее время было бы более подходящим вариантом.