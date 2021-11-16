В Чехии 17 ноября магазины будут работать в обычном режиме

17 ноября в Чехии отмечают День борьбы за свободу и демократию. Этот день выходной, однако закон разрешает магазинам работать 17 ноября в обычном режиме.

Государственный праздник — День свободы и демократии и Международный день студента — не входит в число тех, на которые распространяется закон о розничной торговле. Таким образом, даже магазины крупных торговых сетей, такие как Kaufland, Tesco, Lidl, Albert, Penny, Billa или Globus, будут завтра открыты.

Запрет на продажи в праздничные дни действует в Чехии 1 января, в Пасхальный понедельник (18 апреля 2022 г.), 8 мая, 28 сентября, 28 октября, 24 декабря с 12.00, 25 декабря и 26 декабря, когда чехи отмечают католическое Рождество. В эти дни закон запрещает работать магазинам площадью свыше 200 кв. м.

Запрет на продажу не действует в Страстную пятницу (15 апреля 2022 г.), 1. мая, 5 июля, 6 июля, 17 ноября, 24 декабря до 12 часов дня.

Источник: penize.cz

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