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Бесстрашные продавщицы выгнали вооруженных грабителей с автозаправочной станции в Чехии

Бесстрашные продавщицы выгнали вооруженных грабителей с автозаправочной станции в Чехии

420on.cz 247
​В начале января двое злоумышленников ушли с пустыми руками после попытки ограбления автозаправочной станции ​​в Лисе-над-Лабем. Их напугала пара продавщиц. Через час после преступления грабителей задержала полиция.
Бесстрашные продавщицы выгнали вооруженных грабителей с автозаправочной станции в Чехии

Двое молодых людей пришли на заправку после полуночи 6 января и сначала делали вид, что покупают товары. Однако в какой-то момент один из них вытащил длинный нож и направился к прилавку. Другой угрожал женщинам стрельбой. 

«Ни одна из продавщиц не испугалась, а наоборот — женщины оказали сопротивление мужчинам и вытолкнули их из-за прилавка. Грабители стали убегать, захватив по пути с полки бутылку водки», — рассказала пресс-секретарь полиции Власта Суханкова.

После сообщения о нападении на АЗС начались поиски преступников, через час они были задержаны. Молодым людям (возраст 19 лет и 21 год) предъявлено обвинение в грабеже. Кроме того, младший из них — гражданин Словакии —  сразу оказался под стражей за участие в массовых беспорядках. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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Темы
преступность ограбление Автомобили полиция
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