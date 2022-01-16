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В городе Стара Болеслав опять видели медведя

В городе Стара Болеслав опять видели медведя

420on.cz 151
Полицейский вертолет в воскресенье обыскивает район Стара-Болеслав, где утром в воскресенье жители видели медведя. Поиски ведут полицейские патрули и охотники.
В городе Стара Болеслав опять видели медведя

"Мы получили сообщение о том, что в Старой Болеславе в районе Гоуштки был замечен медведь меньшего размера. На месте работает полицейский вертолет с термокамерой", — сообщил пресс-секретарь полиции Павел Трукса. Около трех часов дня он добавил, что полиция еще не нашла ни животное, ни его следы.

Предупреждение также опубликовал город Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав на своей странице в Facebook. "Это не шутка. По сообщению полиции Чешской Республики, сегодня около полудня в лесопарке Гоуштка был замечен медвежонок", — говорится в сообщении..

Город предупредил горожан, чтобы они избегали лесопарка, где расположены спортивный стадион, инлайн-трек или зона отдыха.

Муниципалитеты возле Старой Болеслава в последний раз сообщали о медведе в пятницу. Его можно было увидеть между деревнями Чечелице и Конетопы. 

В середине декабря прошлого года охотники впервые опубликовали информацию о том, что медведь может передвигаться в лесах вокруг Старой Болеславы.

Источник: novinky.cz

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Темы
животные Чехия полиция
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