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Мошенники целый год обманывали женщину в Чехии — она потеряла 1,2 миллиона крон

Мошенники целый год обманывали женщину в Чехии — она потеряла 1,2 миллиона крон

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38-летняя женщина из Чехии поплатилась за свою наивность после знакомства с «врачом» из Торонто в социальной сети в январе прошлого года. Он лишил ее около 1,2 миллиона крон. Подозреваемому, если его поймают, грозит до восьми лет лишения свободы.
Мошенники целый год обманывали женщину в Чехии — она потеряла 1,2 миллиона крон

Женщина и мужчина общались друг с другом через чат-приложение. «Позже ее новый друг попросил оказать ему одну услугу. Она должна была получить посылку, где якобы были 45 миллионов канадских долларов, а он пообещал, что потом заберет деньги у нее дома. В награду за эту услугу он пообещал ей пять миллионов крон. При этом он направил ее в транспортную компанию, с которой женщине нужно будет контактировать», — сообщила пресс-секретарь полиции Мария Шафаржова.

Женщина общалась с предполагаемой транспортной компанией весь год. Ожидая награды, она постепенно заплатила около 1,2 миллиона крон в виде различных сборов за посылку. Часть денег она занимала в кредит. 

«И только сейчас пострадавшая обратилась в полицию. Никакой посылки ей не доставили, а мошенники продолжали требовать деньги», — заявила пресс-секретарь.

По ее словам, люди должны быть очень осторожны при контактах с незнакомцами в социальных сетях и других местах в Интернете. «Не доверяйте никому, если вам без всякой причины предлагают деньги, выигрыш в лотерею или необычайно дешевые товары. Не отправляйте деньги тому, кого вы знаете только из виртуальной среды, и вы не можете подтвердить его личность. Мошенники появляются под фальшивыми профилями и их цель — получить от вас крупные суммы денег», — предупредили в полиции.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
Чехия мошенничество полиция интернет деньги
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