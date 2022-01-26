Чешскую туристку, сфотографировавшуюся топлесс у памятника в Венеции, депортировали из города

Полиция депортировала из Венеции чешскую туристку, которая позировала топлесс у памятника итальянским партизанкам, погибшим в годы Второй мировой войны. 30-летней чешке пришлось покинуть город в течение 48 часов и заплатить штраф размере 450 евро (11 000 крон).

Инцидент произошел 21 января. В полицию позвонил прохожий, который увидел женщину с обнаженной грудью, купающуюся в лагуне. Затем она позировала топлесс у бронзовой статуи итальянским партизанкам, которая является частью военного мемориала в сквере Джардини.

Памятник был открыт в 1969 году в Венеции. Он представляет собой бронзовую фигуру лежащей на берегу моря женщины со связанными руками. Этот памятник можно видеть только во время отливов, во время приливов его скрывает море.

«Молодой человек и женщина перепрыгнули через ограждения и забрались прямо на памятник, чтобы сфотографироваться. При этом женщина сфотографировалась с обнаженной грудью, как будто была где-то на пляже», — рассказал местный житель CNN Марио Нейсон.

«Это невероятно, но туристы продолжали спрашивать, в чем проблема. Они вообще не понимали, что делают что-то плохое», — добавил он.

Источник: novinky.cz

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