Чешскую туристку, сфотографировавшуюся топлесс у памятника в Венеции, депортировали из города

Инцидент произошел 21 января. В полицию позвонил прохожий, который увидел женщину с обнаженной грудью, купающуюся в лагуне. Затем она позировала топлесс у бронзовой статуи итальянским партизанкам, которая является частью военного мемориала в сквере Джардини.
Памятник был открыт в 1969 году в Венеции. Он представляет собой бронзовую фигуру лежащей на берегу моря женщины со связанными руками. Этот памятник можно видеть только во время отливов, во время приливов его скрывает море.
«Молодой человек и женщина перепрыгнули через ограждения и забрались прямо на памятник, чтобы сфотографироваться. При этом женщина сфотографировалась с обнаженной грудью, как будто была где-то на пляже», — рассказал местный житель CNN Марио Нейсон.
«Это невероятно, но туристы продолжали спрашивать, в чем проблема. Они вообще не понимали, что делают что-то плохое», — добавил он.
Источник: novinky.cz
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