Парламент в Чехии одобрил закон о запрете одноразовых пластиковых изделий

Депутаты парламента приняли закон почти единогласно. В то же время продлен срок дальнейшего обсуждения закона в комитете по окружающей среде до восьмидесяти дней, несмотря на то, что документ планировалось принять в июле прошлого года.
Запрет на одноразовые пластиковые изделия коснется производства и продажи таких предметов, как пластиковые столовые приборы, тарелки, соломинки, ватные палочки или палочки для держания воздушных шаров, стаканчики из пенополистирола, а также изделия из оксопластика. По данным Минприроды, после запрета потребление данных пластиковых изделий должно сократиться примерно на 1,77 млрд штук в год.
Другие меры касаются, например, будущей обязательной доли перерабатываемого пластика для пластиковых бутылок. В случае определенных продуктов, таких как гигиенические прокладки, тампоны, влажные салфетки или табачные изделия с фильтрами, производители должны информировать пользователя о том, как правильно утилизировать их после использования.Производители также должны будут маркировать пластиковые изделия одной этикеткой. Это касается сигарет с фильтром, влажных салфеток, средств гигиены и стаканчиков.
В целом законопроект направлен на сокращение пластиковых отходов в морях и океанах, которые угрожают экологии планеты, здоровью животных и людей.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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