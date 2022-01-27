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Правительство Чехии изменило срок действия сертификатов о вакцинации

Правительство Чехии изменило срок действия сертификатов о вакцинации

420on.cz 934
​Правительство Чехии одобрило изменение срока действия сертификатов о прививке от COVID-19. Сертификат о двух прививках будет действовать 9 месяцев, после бустерной дозы срок действия сертификата продлевается на неопределенный срок. Изменения вступят в силу с 15 февраля.
Правительство Чехии изменило срок действия сертификатов о вакцинации

Везде, где сейчас люди должны предъявлять сертификат о вакцинации, например, в ресторане или на массовых мероприятиях, он будет действовать только 270 дней (в том случае, если человек получил две дозы вакцины или одну от Janssen). Когда человек получает третью дозу, сертификат продлевается на неопределенный срок. Ранее предполагалось, что эти правила вступят в силу с 1 февраля, правительство утвердило их с 15 февраля.

«Европейский союз принял постановление о прекращении действия сертификатов в Европе для всех, кто был вакцинирован второй дозой до 7 мая и не сделал бустерную прививку. Сертификаты действительны в течение 9 месяцев для людей, у которых нет ревакцинации. Это правило не распространяется на лиц моложе 18 лет. Мы решили ввести меры с 15 февраля, потому что хотим, чтобы те, кто может получить третью прививку, сделали ее и могли нормально функционировать в Европейском Союзе, в том числе путешествовать без ограничений», — сказал министр здравоохранения Властимил Валек на пресс-конференции после заседания правительства.

В мобильном приложении Tečka срок действия ревакцинации в настоящее время установлен в два года. Тем, кто получит третью дозу, сертификат продлевается на неопределенный срок.

«Поскольку еще нет исследований, в которых рассматривается эффективность бустерных доз вакцин против COVID-19, невозможно установить крайний срок для их действия. Однако последние данные говорят о том, что защита, полученная при ревакцинации, действует дольше, чем защита, полученная при базовой вакцинации», — говорится в материале Минздрава для правительства.

По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день вакцинацию в Чехии прошли более 6,7 миллиона человек. Третью бустерную дозу уже получили более 3,5 миллиона человек.

Источник: seznamzpravy.cz

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коронавирус Чехия вакцинация прививки правительство Министерство здравоохранения
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