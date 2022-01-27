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В Либерце произошел взрыв в трехэтажном доме, 10 человек ранены

В Либерце произошел взрыв в трехэтажном доме, 10 человек ранены

420on.cz 153
​В трехэтажном жилом доме в Либерце утром 27 января произошел взрыв, затем здание начало гореть. По данным пожарных, пострадали десять человек, один из них тяжело ранен.
В Либерце произошел взрыв в трехэтажном доме, 10 человек ранены

Пресс-секретарь полиции Войтех Робовски заявил, что в доме, по-видимому, взорвался баллон с пропан-бутаном. Взрыв произошел в Катержинках около восьми часов утра. «Пожарные занимаются тушением пожара в здании, причиной которого стал взрыв по неустановленным пока причинам. Объявлен 2-й уровень пожарной тревоги. Пожарные спасли четырех человек», — сказал пресс-секретарь пожарной службы Якуб Сухарда.

Один мужчина получил сильные ожоги, вертолет доставил его в больницу в Праге. «Еще один пациент получил травмы средней степени тяжести, его перевезли в больницу в Либереце. Несколько человек доставлены в Либерецкую больницу для дальнейшего обследования», — сказал пресс-секретарь спасательной службы Михаил Георгиев.

В жилом доме находились 15 человек.

Источник: novinky.cz

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Темы
Либерец Либерецкий край пожар пожарники спасатели взрыв
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