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Чешско-грузинскую торговую палату возглавила Нино Мчедлидзе

Чешско-грузинскую торговую палату возглавила Нино Мчедлидзе

420on.cz 420
Чешско-грузинскую торговую палату возглавила директор клиник эстетической медицины Mediestetik Нино Мчедлидзе.
Чешско-грузинскую торговую палату возглавила Нино Мчедлидзе

Чешско-Грузинская торговая палата была официально создана в 2010 году в Брно. Палата помогает чешским компаниям и инвесторам выйти на рынок Грузии и наоборот. Организует деловые миссии, командировки, представляет компании и их услуги. Торговая палата также организует семинары, лекции и конференции. В 2021 году в Чехии начало действовать Почетное консульство Грузии в Брно, консулом был назначен Ондржей Свобода.

В Грузии проживает более 3,7 миллиона человек. В стране очень открытая экономическая политика, низкий уровень бюрократии и простая налоговая система. Грузия занимает седьмое место из 190 стран в ежегодном рейтинге лучших условий для ведения бизнеса Doing Business 2020, который ежегодно готовит Всемирный банк.

«За последние 20 лет Грузия превратилась в одну из лучших деловых стран мира благодаря ряду успешных реформ и стремительному развитию. Несколько лет подряд она демонстрирует устойчивый рост валового внутреннего продукта. В 2019 году валовой внутренний продукт в стране вырос на 5%», — сказала Нино Мчедлидзе, добавив, что страна очень выигрывает от своего расположения на перекрестке Европы и Азии.

По ее словам, Грузия разрешает беспошлинный доступ на международный рынок. Страна подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. В 2016 году было подписано соглашение о свободной торговле со странами Европейской ассоциации свободной торговли.

С 2008 по 2018 годы объем чешских инвестиций в Грузию составил 573 миллиона долларов (примерно 12,4 миллиарда крон). Товарооборот между Чехией и Грузией за последние четыре года достиг 361 миллиона долларов (7,8 миллиарда крон). В настоящее время органическая мука, орехи, вино, наливки или грузинский чай в основном импортируются из Грузии в Чехию. Экспорт известного грузинского вина в Чехию в 2021 году увеличился на 227% — до 148 тысяч бутылок.

25 января в помещении Чешской торговой палаты (HK ČR) в Праге состоялась бизнес-встреча «Возможности для бизнеса в Грузии». Мероприятие было организовано HK ČR в сотрудничестве с Посольством Грузии в Чешской Республике и Чешско-Грузинской палатой.

Нино Мчедлидзе родилась в Тбилиси в семье врачей. Она изучала медицину, а  именно — в области стоматологии. Нино Мчедлидзе говорит на пяти языках, включая чешский.

В качестве директора клиники эстетической медицины Mediestetik Нино Мчедлидзе занимается управлением компанией и поиском новых возможностей для бизнеса. Mediestetik имеет в общей сложности 30 филиалов. На внутреннем рынке работает 12 лет, а в Грузии — 25 лет. Нино Мчедлидзе имеет более чем десятилетний опыт ведения бизнеса на рынках Чехии и Грузии.

Источник: fintag.cz

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внешняя торговля Торговля Чехия Грузия сотрудничество инвестиции
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