Женщина на автобусной остановке в Чехии нашла коробку, в которой была змея

Женщина на автобусной остановке в Страконице обнаружила картонную коробку из-под обуви. Когда она заглянула внутрь, то увидела свернувшегося королевского питона. Приехавшие на место полицейские доставили животное на станцию природоведения.

Женщина наткнулась на бесхозную коробку в понедельник днем ​​на автобусной остановке на улице Гусова.

«Из любопытства она решила заглянуть внутрь. В коробке лежал питон, и не маленький. Полицейский отнес змею, парализованную холодом, в дежурное отделение», — рассказала пресс-секретарь полиции Ярослава Крейчова.

По словам охранников, о змее никто не сообщал, поэтому они пришли к выводу, что ее кто-то подложил туда намеренно. Позже полиция доставила питона на научную станцию ​​в Гораждевицах. Питон замерз и его пришлось разогревать на горячих камнях. Детям в кружке дали задание придумать для змеи имя.

Источник: novinky.cz

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