Женщина на автобусной остановке в Чехии нашла коробку, в которой была змея

Женщина наткнулась на бесхозную коробку в понедельник днем на автобусной остановке на улице Гусова.
«Из любопытства она решила заглянуть внутрь. В коробке лежал питон, и не маленький. Полицейский отнес змею, парализованную холодом, в дежурное отделение», — рассказала пресс-секретарь полиции Ярослава Крейчова.
По словам охранников, о змее никто не сообщал, поэтому они пришли к выводу, что ее кто-то подложил туда намеренно. Позже полиция доставила питона на научную станцию в Гораждевицах. Питон замерз и его пришлось разогревать на горячих камнях. Детям в кружке дали задание придумать для змеи имя.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
- YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
- "Как живем?" – новое YouTube-шоу на нашем канале
- YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
- Telegram – короткий дайджест новостей за день
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
- Instagram – фото и видео новости каждый день