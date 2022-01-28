В выходные в Чехии ожидается сильный ветер, предупреждают метеорологи

​В выходные дни будет дуть очень сильный ветер, предупредил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) в пятницу. В воскресенье действует предупреждение с высокой степенью опасности — скорость ветра может достигать 110 км/ч. В субботу в некоторых регионах также выпадет снег.

Предупреждение действительно в течение всего дня 30 января для всей Чешской Республики. Высокая степень опасности установлена для Праги, Среднечешского, Устецкого, Либерецкого края, Краловеградецкого, Пардубицкого края, а также для Высочины, Южно-Моравского и Оломоуцкого края.

«В некоторых местах ожидаются порывы ветра с запада на северо-запад со скоростью от 70 до 110 км/ч», — сообщили метеорологи, добавив, что падение деревьев, веток или незакрепленных предметов может нанести ущерб имуществу или создать угрозу для здоровья людей. Ожидаются проблемы с транспортным сообщением.

Для некоторых районов Либерецкого, Краловеградецкого, Пардубицкого, Оломоуцкого и Моравско-Силезского краев метеорологи также выпустили предупреждение о снегопаде в субботу. С утра до обеда может выпасть от 5 до 10 сантиметров снега.

«В случае мокрого снега возможны повреждения деревьев, проводов линий электропередачи и перебои с подачей электроэнергии», — сообщили в ČHMÚ.

Источник: novinky.cz