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Русскоязычный «банкир» атаковал русских и украинцев, проживающих в Чехии

Русскоязычный «банкир» атаковал русских и украинцев, проживающих в Чехии

420on.cz 436
​В Чехии участились случаи обмана граждан фальшивыми финансовыми консультантами, которые предоставляются сотрудниками банков. В основном, они контактируют иностранцев — русскоязычных граждан, живущих в Чехии.
Русскоязычный «банкир» атаковал русских и украинцев, проживающих в Чехии

Злоумышленники связываются со своей жертвой по номеру телефона, который кажется реальным. Они выбирают людей, у которых фамилии русские или украинские, а также граждан бывших советских республик. Разговор ведется на русском языке. Затем фальшивый банкир пытается убедить свою жертву, что ее банковский счет был взломан и что сбережения находятся под угрозой. 

Далее консультант предлагает в целях защиты средств обеспечить удаленный доступ к мобильному телефону или компьютеру. Таким образом, мошенники получают неограниченный доступ к банковскому счету пострадавшей стороны.

Несколько таких случаев полиция зарегистрировала в районе Есенице. К счастью, обмануть граждан злоумышленникам не удалось. Полиция просит всех быть очень осторожными при общении с незнакомыми людьми и никогда не сообщать свои данные для входа в интернет-банкинг или номера кредитной карты. Кроме того, ни при каких обстоятельствах после таких звонков не следует устанавливать программное обеспечение для удаленного доступа на свой компьютер.

Источник: tydenikpolicie.cz

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Темы
полиция мошенничество банки деньги Россия украинцы Чехия
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