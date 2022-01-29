В Кромержижском крае сгорел известный туристический ресторан Tesák

Известный туристический ресторан Tesák, расположенный на одноименном холме в Hostýnské vrchy в Кромержижском крае, в ночь на 29 января сгорел дотла. Даже 14 команд профессиональных и добровольных пожарных, прибывших на место, не смогли предотвратить значительный ущерб.

Пожар вспыхнул в здании ресторана, близлежащий одноименный туристический хостел не пострадал. Еще до приезда спасателей один из двух жителей коттеджа тщетно пытался потушить распространяющийся огонь.

«В момент возгорания в здании находились два человека. Один из них пытался потушить пламя одним огнетушителем. Но в здании было слишком много дыма, поэтому они оба покинули горящий объект», — заявил пресс-секретарь пожарной службы Роман Жемличка. Но еще до приезда пожарных им удалось перекрыть подачу газа в коттедж.

«Здание полностью разрушено. На месте работают около восьмидесяти пожарных. Утром 29 января деревянное здание все еще горит. Конструкции по периметру частично снесены», — сообщил пресс-секретарь.

Расследованием обстоятельств происшествия занимаются следователи пожарной охраны и полиции. Пожару был присвоен третий уровень сложности.

Сгоревший ресторан Tesák был построен в 30-х годах прошлого века, он был частью гостиницы, основанной в 1932 году по инициативе мэра Быстржице-под-Гостинем Франтишека Фрышака. Ресторан зимой и летом посещали тысячи туристов. Помимо множества пешеходных троп, здесь также находится крупнейший горнолыжный курорт Hostýnské vrchy.

Источник: novinky.cz

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