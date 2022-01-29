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Мошенники для рекламы инвестиций стали привлекать знаменитостей и бренды крупных компаний

Мошенники для рекламы инвестиций стали привлекать знаменитостей и бренды крупных компаний

420on.cz 133
​В Интернете появляется все больше поддельных объявлений, рекламирующие дорогие и необычные товары с привлечением знаменитостей. Однако и реклама якобы прибыльных инвестиций, злоупотребляющая именами крупных компаний, не является исключением. Цель мошенников — использовать эту рекламу для доступа к счетам в зарубежных банках и присвоить деньги клиентов.
Мошенники для рекламы инвестиций стали привлекать знаменитостей и бренды крупных компаний

Мошеннические объявления злоупотребляют невнимательностью людей в Интернете. Чаще всего они появляются в социальных сетях, на YouTube-каналах или в приложениях для знакомств. Эти рекламы работают так, чтобы люди не заметили вредоносный контент, поскольку они быстро просматривают сообщения и реагируют на мошенническую рекламу, не подозревая об этом. Это, например, популярные сегодня предложения инвестиционных вложений в криптовалюты. 

Компании Accenture и Cardif проанализировали эти мошеннические объявления.

«В тексте на чешском языке без грамматических ошибок показано очень заманчивое зачисление денег на банковский счет. Часто они локализованы — то есть в них упоминаются жители страны, которые чудесным образом стали богатыми. Поэтому трудно понять, что это обман», — сказал Михал Мерта, директор Accenture Cyber ​​Fusion Center.

Для своих схем мошенники часто используют фотографии известных людей, которые об этом не подозревают. Примером может служить поддельная реклама нового проекта CEZ Group. С помощью фотографии бывшего министра финансов Алены Шиллеровой (ANO) реклама обещает доход до 200 000 крон в месяц.

Но это не обязательно должны быть только знаменитости. Мошенники часто пользуются услугами крупных и проверенных компаний. В настоящее время некоторые из них выдают себя за сотрудников Чешской почты.

Если кто-то продает мебель или электронику, например, на интернет-базаре, мошенник свяжется с ним как потенциальный покупатель, заявив, что он не может забрать товар сам, а пришлет курьера Почты Чехии, который передаст деньги продавец. Чтобы прошел платеж и курьер смог забрать товар, мошеник просит, чтобы продавец сначала ввел номер своей платежной карты где-то в Интернете, пояснил Матяш Витик, пресс-секретарь Чешской почты.

Риска сомнительных объявлений можно избежать, не нажимая на них. Но если кто-то стал жертвой мошенничества, выход есть. «Если вы столкнулись с мошенничеством, связанным с вашим банковским счетом, обязательно свяжитесь с вашим банком напрямую. Банки хорошо оснащены для таких ситуаций, у них есть целые следственные отделы, и они, скорее всего, в состоянии вернуть вам деньги», — посоветовал Ондржей Шевечка, эксперт по безопасности компьютерной школы Gopads.

Источник: irozhlas.cz

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Темы
мошенничество Чехия интернет полиция банки деньги
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