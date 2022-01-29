Мошенники для рекламы инвестиций стали привлекать знаменитостей и бренды крупных компаний

Мошеннические объявления злоупотребляют невнимательностью людей в Интернете. Чаще всего они появляются в социальных сетях, на YouTube-каналах или в приложениях для знакомств. Эти рекламы работают так, чтобы люди не заметили вредоносный контент, поскольку они быстро просматривают сообщения и реагируют на мошенническую рекламу, не подозревая об этом. Это, например, популярные сегодня предложения инвестиционных вложений в криптовалюты.
Компании Accenture и Cardif проанализировали эти мошеннические объявления.
«В тексте на чешском языке без грамматических ошибок показано очень заманчивое зачисление денег на банковский счет. Часто они локализованы — то есть в них упоминаются жители страны, которые чудесным образом стали богатыми. Поэтому трудно понять, что это обман», — сказал Михал Мерта, директор Accenture Cyber Fusion Center.
Для своих схем мошенники часто используют фотографии известных людей, которые об этом не подозревают. Примером может служить поддельная реклама нового проекта CEZ Group. С помощью фотографии бывшего министра финансов Алены Шиллеровой (ANO) реклама обещает доход до 200 000 крон в месяц.
Но это не обязательно должны быть только знаменитости. Мошенники часто пользуются услугами крупных и проверенных компаний. В настоящее время некоторые из них выдают себя за сотрудников Чешской почты.
Если кто-то продает мебель или электронику, например, на интернет-базаре, мошенник свяжется с ним как потенциальный покупатель, заявив, что он не может забрать товар сам, а пришлет курьера Почты Чехии, который передаст деньги продавец. Чтобы прошел платеж и курьер смог забрать товар, мошеник просит, чтобы продавец сначала ввел номер своей платежной карты где-то в Интернете, пояснил Матяш Витик, пресс-секретарь Чешской почты.
Риска сомнительных объявлений можно избежать, не нажимая на них. Но если кто-то стал жертвой мошенничества, выход есть. «Если вы столкнулись с мошенничеством, связанным с вашим банковским счетом, обязательно свяжитесь с вашим банком напрямую. Банки хорошо оснащены для таких ситуаций, у них есть целые следственные отделы, и они, скорее всего, в состоянии вернуть вам деньги», — посоветовал Ондржей Шевечка, эксперт по безопасности компьютерной школы Gopads.
Источник: irozhlas.cz
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