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В Младе Болеславе тушили сильный пожар, ущерб будет астрономическим

В Младе Болеславе тушили сильный пожар, ущерб будет астрономическим

420on.cz 140
Спустя шесть часов в воскресенье утром пожарным удалось ликвидировать сильный пожар в двух ангарах на улице Надражни в Млада Болеславе. Пожар, возможно, станет одним из самых крупных в истории Чехии — ущерб от него превысил 900 миллионов крон.
В Младе Болеславе тушили сильный пожар, ущерб будет астрономическим

Ангары загорелись от пламени, охватившего сложенные вокруг них деревянные паллеты — транспортная тара, специально предназначенная для перемещения с помощью вилочного погрузчика. Пожару был присвоен высший уровень сложности, а тушение огня затрудняло отсутствие достаточного количества воды и сильный ветер.

На месте все еще находится около 100 пожарных. Очаг возгорания удалось взять под контроль около двух часов ночи, тогда пожарные снизили высший уровень тревоги до третьего. 

По последним данным, в результате пожара никто не пострадал. «У меня нет информации о том, что кто-то был ранен на месте», — сказал Ян Сикора, пресс-секретарь пожарной команды Средней Чехии.

Крупный пожар возник примерно в 100 метрах от железнодорожного вокзала. Однако, по данным Чешских железных дорог, это не повлияло на движение поездов.

По первоначальным оценкам, масштабный пожар на складах нанес ущерб в размере 900 миллионов крон. Если предварительная оценка подтвердится, это будет один из самых разрушительных пожаров в Чешской Республике.

По его словам, пожарные пока не знают, кто является собственником сгоревших ангаров. «Есть еще склады, мы пока не знаем, что именно в них находится, вероятно, запчасти для автомобилей», — добавил мэр Радуан Нвелати.

В воскресенье утром на место прибывает специальный техник, чтобы помочь убрать обрушившиеся конструкции. Причина пожара пока не известна.

Источник: novinky.cz

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Темы
пожар пожарники Чехия Млада Болеслав имущество
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