Главные Новости Чехии. Лучшее за 2021 год

Вместе с командой портала 420on мы постарались вспомнить самые положительные события за 12 последних месяцев и собрать их одно видео.
Январь
Правительство Чехии одобрило запрет на пластиковые тарелки и трубочки
В Чехии стало в три раза больше иностранных работников
Февраль
Исследование: чехи стали больше работать во время пандемии
Чешские компании чаще всего покупают украинцы и словаки
Март
Чешская Республика вошла в ТОП 20 самых счастливых стран мира
В Праге запретили экскурсии на пивных велосипедах
Апрель
В супермаркетах Чехии больше не будет продуктов «двойного качества»
Во время пандемии жители Чехии стали пить рекордно мало пива
Май
Палата депутатов утвердила новый строительный закон. Строительство в Чехии пойдет быстрее
Первый поезд RegioJet отправится сегодня из Чехии в Хорватию
Бизнес в Чехии на подъеме: 11 тысяч новых компаний за четыре месяца эпидемии
Июнь
Помощь пострадавшим от торнадо. Перечислено 700 миллионов крон.
Правительство Чехии возместит до 100% убытков фирмам, пострадавшим от торнадо
Июль
Опрос: 58% чехов довольны своей финансовой ситуацией
Три чешских курортных города внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Качество питьевой воды в Праге станет еще лучше
Съемки самого дорогого фильма Netflix в Праге продолжаются
Чешские депутаты одобрили отпечатки пальцев в удостоверениях личности и женские фамилии без “-ová”
Август
Джонни Депп прибыл на кинофестиваль в Карловых Варах
С 23 августа Россия будет исключена из списка «черных» стран
Россия полностью сняла ограничения на полеты в Чехию
Сентябрь
Чех получит полмиллиона за найденный клад
Студентка из Чехии 104 дня шла пешком в Стамбул
Прага заняла седьмое место в рейтинге лучших городов мира
Октябрь
На парламентских выборах в Чехии победила коалиция Spolu
В Чехии завершилась реконструкция автомагистрали D1, которая продолжалась 9 лет
Найдена восьмилетняя девочка, которая потерялась в лесу
Ноябрь
В Чехии построят самый длинный подвесной мост в мире
В Чехии нашли бесценный золотой клад времен Великого переселения народов
В Чехии супружеская пара нашла сумку, в которой было 100 000 крон, и вернула ее владельцу
Декабрь
Группа PPF выделила 7 миллиардов крон на разработку лекарства против рака
Ржичаны вновь заняли первое место в рейтинге качества жизни в Чехии