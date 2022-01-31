Главные Новости Чехии. Лучшее за 2021 год

Итоги очень непростого и полного вызовов 2021 года в Чехии в новом видео на нашем Youtube-канале.

Вместе с командой портала 420on мы постарались вспомнить самые положительные события за 12 последних месяцев и собрать их одно видео.

Январь

Правительство Чехии одобрило запрет на пластиковые тарелки и трубочки

В Чехии стало в три раза больше иностранных работников

Февраль

Исследование: чехи стали больше работать во время пандемии

Чешские компании чаще всего покупают украинцы и словаки

Март

Чешская Республика вошла в ТОП 20 самых счастливых стран мира

В Праге запретили экскурсии на пивных велосипедах

Апрель

В супермаркетах Чехии больше не будет продуктов «двойного качества»

Во время пандемии жители Чехии стали пить рекордно мало пива



Май

Палата депутатов утвердила новый строительный закон. Строительство в Чехии пойдет быстрее

Первый поезд RegioJet отправится сегодня из Чехии в Хорватию

Бизнес в Чехии на подъеме: 11 тысяч новых компаний за четыре месяца эпидемии

Июнь

Помощь пострадавшим от торнадо. Перечислено 700 миллионов крон.

Правительство Чехии возместит до 100% убытков фирмам, пострадавшим от торнадо

Июль

Опрос: 58% чехов довольны своей финансовой ситуацией

Три чешских курортных города внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Качество питьевой воды в Праге станет еще лучше

Съемки самого дорогого фильма Netflix в Праге продолжаются

Чешские депутаты одобрили отпечатки пальцев в удостоверениях личности и женские фамилии без “-ová”

Август

Джонни Депп прибыл на кинофестиваль в Карловых Варах

С 23 августа Россия будет исключена из списка «черных» стран

Россия полностью сняла ограничения на полеты в Чехию

Сентябрь

​Чех получит полмиллиона за найденный клад

Студентка из Чехии 104 дня шла пешком в Стамбул

Прага заняла седьмое место в рейтинге лучших городов мира

Октябрь

На парламентских выборах в Чехии победила коалиция Spolu

В Чехии завершилась реконструкция автомагистрали D1, которая продолжалась 9 лет

Найдена восьмилетняя девочка, которая потерялась в лесу

Ноябрь

В Чехии построят самый длинный подвесной мост в мире

В Чехии нашли бесценный золотой клад времен Великого переселения народов

В Чехии супружеская пара нашла сумку, в которой было 100 000 крон, и вернула ее владельцу

Декабрь

Группа PPF выделила 7 миллиардов крон на разработку лекарства против рака

Ржичаны вновь заняли первое место в рейтинге качества жизни в Чехии