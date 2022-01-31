В Чехии 15-летняя девочка погибла под колесами поезда

31 января в результате столкновения с поездом в Ржевнице (Прага-Запад) погибла 15-летняя девочка. По версии полиции, девушка, вероятно, покончила жизнь самоубийством.

Трагедия произошла на улице На Странце возле железнодорожного переезда. Сообщение о событии поступило около 16:30.

«Девочка 2006 года рождения вышла на железнодорожные пути, когда приближался поезд. Последствия были фатальны, девочка скончалась на месте. Дело расследуют криминалисты», — заявила пресс-секретарь полиции Власта Суханкова, добавив, что пока все указывает на то, что девушка намеренно прыгнула под поезд.

На место прибыли пожарные и спасатели. В поезде ехало около 60 человек, никто из них не пострадал.

Из-за вмешательства спасательных служб остановлено движение поездов на участке между Задни Тржебань — Ржевнице. По сообщению сайта Чешских железных дорог, движение на линии Бероун-Прага может быть возобновлено в 18:30.

Источник: novinky.cz

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