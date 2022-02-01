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В 2021 году в Чехии умерло 139 600 человек

В 2021 году в Чехии умерло 139 600 человек

420on.cz 1
По предварительным данным Чешского статистического управления (ČSÚ), в прошлом году в Чехии умерло больше всего людей за всю послевоенную историю — 139 600 человек, что примерно на 10 000 больше, чем в 2020 году.
В 2021 году в Чехии умерло 139 600 человек

«После 15-процентного увеличения в 2020 году количество смертей увеличилось еще на 8% в 2021 году. Всего за последний календарный год умерло 139 600 жителей Чешской Республики, что является максимальным показателем с момента окончания Второй мировой войны», — заявил глава ČSÚ Марек Рожичек.

Больше всего людей умерло в прошлом году в первом квартале, а именно в марте (16,8 тыс.), январе (16,2 тыс.) и феврале (13,8 тыс.).

«В эти месяцы умерло на 39–63% больше людей, чем в среднем за последние пять лет до пандемии COVID-19 (2015–2019 годы)», — сообщает ČSÚ, добавляя, что смертность в ноябре и декабре также была намного выше среднего.

В прошлом году всего было зафиксировано 168 дней, когда умерло более 100 человек. В 2020 году таких дней было всего 89. «Максимальная смертность пришлась на 15 марта, когда умерло 619 человек. Волна повышенной смертности в конце года была уже ниже», — добавили в ČSÚ.

В связи с более высокой смертностью снизилась ожидаемая средняя продолжительность жизни — для мужчин на 1,1 года, а для женщин на 0,8 года, т.е. немного выше, чем в 2020 году. Предварительные значения ожидаемой продолжительности жизни 74,2 года для мужчин и 80,6 для женщин соответствуют ситуации в 2009 и 2010 годах, добавила Тереза Штиглерова, руководитель отдела демографической статистики ČSÚ.

Смертность больше всего увеличилась в возрастной группе от 55 до 74 лет — на 16% в годовом исчислении. По сравнению с 2019 годом смертность в этой группе была даже на четверть выше. Уровень смертности среди пожилых людей старше 80 лет не изменился в прошлом году по сравнению с 2020 годом, но все же был на 15% выше, чем до пандемии.

Источник: novinky.cz

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