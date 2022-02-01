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Началась реконструкция Промышленного дворца в Праге

Началась реконструкция Промышленного дворца в Праге

420on.cz 259
​Промышленный дворец (Průmyslový palác) в Пражском выставочном центре уже 130 лет является одним из символов Праги. Изношенное здание, разрушенное пожаром и ураганом, ждало реконструкции 13 лет. Строительные работы начались в конце января.
Началась реконструкция Промышленного дворца в Праге

В 2008 году на территории Выставочного комплекса в пражском районе Голешовице произошел крупный пожар, в результате которого сгорело все левое крыло Промышленного дворца. «С тех пор на этом месте стоит только импровизированная белая палатка. Вещь, которая не достойна выставок или других применений и, кроме того, выглядит действительно некрасиво», — говорит Томаш Хюбл, председатель совета директоров Výstaviště Praha, который управляет комплексом Промышленного дворца.

Само проектирование и обсуждение этапов реконструкции заняли очень много времени. Кроме того, дворец является охраняемым памятником, поэтому пришлось учесть ряд обстоятельств, объясняет Хюбл. Он добавил, что строительная компания, которая будет выполнять работы, была выбрана муниципалитетом только этим летом.

Стоимость реконструкции составит около 2,64 млрд крон, работы будут завершены в 2024 году. Реконструкцию проводит консорциум Společnost pro Průmyslový palác во главе с компанией Metrostav. 

«После опустошительного пожара прошло невероятных 13 лет. С тех пор жители Праги слышали много обещаний о реконструкции, но так и не увидели ее. Нас ждет не менее трех лет работы, препятствий и дискуссий, но в конце у нас будет отреставрированный дворец», — сказал заместитель мэра Праги Павел Выгнек.

Строительная компания построит точную копию сгоревшего крыла здания, которая внутри будет оснащена современными технологиями. В левом крыле здания будет создана большая техническая база для экспозиций и место с раздевалками и санузлами для посетителей. Проектом предусмотрены новые системы кондиционирования, жалюзи, лифты и кондиционеры. Для обогрева дворца будут использовать специальные тепловые насосы с глубокими колодцами.

Источник: ceskenoviny.cz

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