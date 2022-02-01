Жителям Врбетице выплачено почти 14 миллионов крон в качестве компенсации за взрывы

Об этом сегодня заявила пресс-секретарь ведомства Клара Длубалова. Закон о выплате компенсаций жителям поселка за взрывы на складах боеприпасов вступил в силу с 1 января 2022 года. Заявления можно подавать до 30 июня этого года.
Согласно закону, государство может распределить между жителями муниципалитетов около 291 миллиона крон. Обязательным условием является постоянное проживание в одном из пострадавших муниципалитетов в период с октября 2014 года по октябрь 2020 года.
«Около 14 миллионов крон, которые мы выплатили до сих пор, являются результатом отличного сотрудничества между мэрами пострадавших муниципалитетов, Ассоциацией региональных властей и сотрудниками МВД. Большое спасибо всем за работу», — сказал министр внутренних дел Вит Ракушан.
По состоянию на январь прошлого года было получено 6 668 заявок, на данный момент ведомство рассмотрело 2 193 из них и выплатило 13,7 миллионов крон.
«Первоначальный поток заявлений уже уменьшился. Если в начале января МВД получало сотни в день, то сейчас количество обращений сократилось до десятков», — рассказала Длубалова.
Муниципалитеты Богуславице-над-Вларжи, Галужице, Липова, Влаховице и Славичин также могут потребовать компенсацию за ущерб после взрыва. На эти цели выделено , около 309,5 миллионов крон.
Два человека погибли при взрыве первого из складов в октябре 2014 года, второй склад взорвался в декабре того же года. Оба здания были арендованы остравской компанией Imex Group. На момент взрывов комплекс находился в ведении государственного Военно-технического института. У чешских силовиков есть обоснованные подозрения, что сотрудники российских спецслужб причастны к взрывам комплекса боеприпасов. Весной публикация этой информации спровоцировала дипломатический кризис с Россией.
Источник: blesk.cz
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