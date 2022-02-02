Женщину в Чехии будут судить за интернет-мошенничество

Суд отправил молодую женщину из Либереца под стражу по обвинению в мошенничестве при продаже товаров в Интернете. По версии следствия, она предлагала людям книги, игрушки и другие товары, которых у нее не было и она не планировала их продавать. Ущерб превысил 354 тысячи крон.

Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь полиции Гана Билкова Миллерова. По данным полиции, с середины декабря 2020 года до конца августа 2021 года подозреваемая предлагала на интернет-порталах к продаже различные товары, такие как книги, игрушки, модели автомобилей и другие вещи.

«Она вымогала у людей платежи за эти товары, которые она не собиралась продавать. Женщина действовала под разными именами или псевдонимами, используя не менее 14 разных телефонных номеров, не менее 20 адресов электронной почты и другие пока неустановленные профили», — сообщила пресс-секретарь полиции.

Обвиняемая заранее получала деньги на товар, но потом вещи не отправляла, а деньги оставляла себе. После сделки она прекратила общение с потерпевшими.

На данный момент полиция зарегистрировала 289 случаев, ущерб по которым оценивается в 354 810 крон. Девушке предъявлено обвинение в мошенничестве, после чего суд отправил ее под стражу. В связи с этим делом полиция предостерегает потребителей от предоплаты за товары в Интернете.

Источник: novinky.cz

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