Женщину в Чехии будут судить за интернет-мошенничество

Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь полиции Гана Билкова Миллерова. По данным полиции, с середины декабря 2020 года до конца августа 2021 года подозреваемая предлагала на интернет-порталах к продаже различные товары, такие как книги, игрушки, модели автомобилей и другие вещи.
«Она вымогала у людей платежи за эти товары, которые она не собиралась продавать. Женщина действовала под разными именами или псевдонимами, используя не менее 14 разных телефонных номеров, не менее 20 адресов электронной почты и другие пока неустановленные профили», — сообщила пресс-секретарь полиции.
Обвиняемая заранее получала деньги на товар, но потом вещи не отправляла, а деньги оставляла себе. После сделки она прекратила общение с потерпевшими.
На данный момент полиция зарегистрировала 289 случаев, ущерб по которым оценивается в 354 810 крон. Девушке предъявлено обвинение в мошенничестве, после чего суд отправил ее под стражу. В связи с этим делом полиция предостерегает потребителей от предоплаты за товары в Интернете.
Источник: novinky.cz
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