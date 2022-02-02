Верховный суд в Чехии отменил запрет на вход в рестораны для непривитых

Сейчас в Чехии посещать рестораны, бары, клубы или отели можно только имея действующий сертификат о вакцинации или справку о том, что человек переболел коронавирусом. Соответствующие меры утвердил Минздрав Чехии в рамках борьбы с эпидемией. У Минздрава теперь есть 7 дней, чтобы отреагировать на решение Верховного суда, которое сегодня будет размещено на сайте ведомства.
«Целью мер Министерства здравоохранения не может быть принуждение граждан к вакцинации, которая является добровольной», — пояснил судья NSS Петр Микеш.
По словам Петра Микеша, закон о пандемии не допускает принятия подобных мер регулирования работы ресторанов и отелей в период пандемии. Закон об охране общественного здоровья позволил бы такое регулирование, но только в тех случаях, когда очагом заболевания является вся страна и каждый гражданин может быть источником инфекции. Однако такого аргумента в обоснование меры министерство не приводило.
Микеш объяснил отсрочку в 7 дней серьезностью нынешней эпидемической ситуации. «Управление эпидемией находится в руках не судебной, а исполнительной власти, мы только проверяем законность мер. Мы хотели дать Министерству здравоохранения возможность отреагировать на ситуацию», — сказал он. Минздрав может либо доказать, что ситуация крайне плохая и вся страна является очагом распространения covid-19, либо правительству придется объявить чрезвычайное положение и обеспечить регулирование работы ресторанов и отелей с помощью кризисных мер.
Ранее NSS выносил десятки подобных решений, в которых обращал внимание на то, что карантинные меры противоречат закону или недостаточно обоснованы.
Источник: novinky.cz
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