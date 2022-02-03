С 9 февраля непривитые люди в Чехии смогут посещать рестораны и отели

«Принимая во внимание текущие события, правительство отменяет с 9 февраля обязанность предъявлять справку о прививке или о том, что человек переболел коронавирусом, при посещении ресторанов, заведений сферы услуг, культурных, спортивных и других массовых мероприятий», — заявил Петр Фиала.
По его словам, правительство не подходит к решению под давлением решения Высшего административного суда. «Это только на несколько дней ускорило наше решение», — добавил он.
Высший административный суд (ВАС) в среду отменил чрезвычайную меру Минздрава, согласно которой лицам без вакцинации или после перенесенного заболевания запрещался вход в заведения общепита, клубы, бары и проживание в отелях и пансионатах.
Кроме того, премьер-министр Петр Фиала также заявил на брифинге после Палаты депутатов, что предложит отменить чрезвычайное положение, связанное с пандемией, на февральском заседании Палаты депутатов. Точная дата еще не определена.
Правительство планирует пока сохранить обязательство носить респираторы в помещении. «По мнению экспертов, эта мера высокоэффективна и в то же время требует минимальных ограничений», — сказал он. Ограничение количества участников массовых мероприятий будет сохранено.
Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) сообщил, что с 9 февраля любой желающий может посещать любоые учреждения без сертификата о вакцинации. «Я сказал, что объявлю о снятии карантинных мер самое позднее в начале марта, и в итоге мы с экспертами пришли к выводу, что это можно сделать гораздо раньше. Первый шаг — отменить сертификаты, следующий — прекратить комплексное тестирование», — сказал он.
Кабинет министров объявил в среду, что комплексное тестирование завершится в школах и компаниях 18 февраля.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- YouTube – Главные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
- YouTube – Сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
- YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
- YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
- Telegram – короткий дайджест новостей за день
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
- Instagram – фото и видео новости каждый день