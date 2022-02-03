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С 9 февраля непривитые люди в Чехии смогут посещать рестораны и отели

С 9 февраля непривитые люди в Чехии смогут посещать рестораны и отели

420on.cz 1
​Рестораны, заведения сферы услуг, организаторы культурных и спортивных мероприятий с 9 февраля не будут требовать подтверждения о вакцинации или справку о болезни. Об этом после заседания Палаты депутатов сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
С 9 февраля непривитые люди в Чехии смогут посещать рестораны и отели

«Принимая во внимание текущие события, правительство отменяет с 9 февраля обязанность предъявлять справку о прививке или о том, что человек переболел коронавирусом, при посещении ресторанов, заведений сферы услуг, культурных, спортивных и других массовых мероприятий», — заявил Петр Фиала.

По его словам, правительство не подходит к решению под давлением решения Высшего административного суда. «Это только на несколько дней ускорило наше решение», — добавил он.

Высший административный суд (ВАС) в среду отменил чрезвычайную меру Минздрава, согласно которой лицам без вакцинации или после перенесенного заболевания запрещался вход в заведения общепита, клубы, бары и проживание в отелях и пансионатах.

Кроме того, премьер-министр Петр Фиала также заявил на брифинге после Палаты депутатов, что предложит отменить чрезвычайное положение, связанное с пандемией, на февральском заседании Палаты депутатов. Точная дата еще не определена. 

Правительство планирует пока сохранить обязательство носить респираторы в помещении. «По мнению экспертов, эта мера высокоэффективна и в то же время требует минимальных ограничений», — сказал он. Ограничение количества участников массовых мероприятий будет сохранено.

Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) сообщил, что с 9 февраля любой желающий может посещать любоые учреждения без сертификата о вакцинации. «Я сказал, что объявлю о снятии карантинных мер самое позднее в начале марта, и в итоге мы с экспертами пришли к выводу, что это можно сделать гораздо раньше. Первый шаг — отменить сертификаты, следующий — прекратить комплексное тестирование», — сказал он.

Кабинет министров объявил в среду, что комплексное тестирование завершится в школах и компаниях 18 февраля.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус правительство Чехия рестораны гостиницы
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