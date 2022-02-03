Чехи больше всего симпатизируют Словакии, меньше всего — Китаю

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра изучения общественного мнения (ЦИОМ), который проходил на рубеже ноября и декабря прошлого года.
Авторов исследования интересовали отношение чехов к 13-ти выбранным странам. Респонденты оценивали их по пятибалльной шкале. Единица означала, что страна им очень симпатична, а пятерка — наоборот, не нравится.
Как и в предыдущие годы, опрос показал, что у чехов самые теплые отношения со Словацкой Республикой — эта страна лидирует в рейтинге с относительно большим отрывом от других стран. По сумме баллов 1 и 2 около 88% респондентов выразили симпатию Словакии.
Вторую строчку в рейтинге занимает Австрия (сумма баллов 1 и 2 составила 80% ответов). Чехам также нравятся Франция и Великобритания.
Венгрии и Польше самые высокие баллы дали две трети респондентов указали значение. На Германию и США также приходилось более 50% положительных ответов. Опрос выявил преобладающую (но не более 50%) симпатию населения к Украине и Израилю.
В остальных трех странах — Турция, Россия и Китай — в ответах преобладала антипатия. В случае с Турцией и Россией оценки 4 и 5 дали 40% населения Чехии. Больше всего чехи не любят Китай — почти половина респондентов оценила эту страну на 4 или 5 баллов.
В опросе приняли участие 874 гражданина Чехии в возрасте от 15 лет и старше.
Источник: ceskenoviny.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- YouTube – Главные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
- YouTube – Сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
- YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
- YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
- Telegram – короткий дайджест новостей за день
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
- Instagram – фото и видео новости каждый день