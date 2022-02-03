Чехи больше всего симпатизируют Словакии, меньше всего — Китаю

Словакия по-прежнему является самой привлекательной страной для чехов, второе место занимает Австрия, за ней следуют Франция и Великобритания. Меньше всего чехи любят Турцию, Россию и Китай.

Фото: pixabay

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра изучения общественного мнения (ЦИОМ), который проходил на рубеже ноября и декабря прошлого года.

Авторов исследования интересовали отношение чехов к 13-ти выбранным странам. Респонденты оценивали их по пятибалльной шкале. Единица означала, что страна им очень симпатична, а пятерка — наоборот, не нравится.

Как и в предыдущие годы, опрос показал, что у чехов самые теплые отношения со Словацкой Республикой — эта страна лидирует в рейтинге с относительно большим отрывом от других стран. По сумме баллов 1 и 2 около 88% респондентов выразили симпатию Словакии.

Вторую строчку в рейтинге занимает Австрия (сумма баллов 1 и 2 составила 80% ответов). Чехам также нравятся Франция и Великобритания.

Венгрии и Польше самые высокие баллы дали две трети респондентов указали значение. На Германию и США также приходилось более 50% положительных ответов. Опрос выявил преобладающую (но не более 50%) симпатию населения к Украине и Израилю.

В остальных трех странах — Турция, Россия и Китай — в ответах преобладала антипатия. В случае с Турцией и Россией оценки 4 и 5 дали 40% населения Чехии. Больше всего чехи не любят Китай — почти половина респондентов оценила эту страну на 4 или 5 баллов.

В опросе приняли участие 874 гражданина Чехии в возрасте от 15 лет и старше.

Источник: ceskenoviny.cz

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