Что меняет поправка к закону о пандемии, которая вызвала волну общественных протестов

В среду после двух дней жарких дискуссий в парламенте депутаты одобрили поправку к закону о пандемии, в соответствии с которым принимаются меры против распространения коронавируса. Если изменения в закон поддержат Сенат и президент, документ будет действовать до конца ноября. О каких именно изменениях идет речь — рассказываем в этой статье.

Фото: Michal Kamaryt

Что меняет поправка?

1. Продлевает действие постановления Минздрава о чрезвычайных карантинных мерах в период эпидемии коронавируса и областных санитарно-эпидемиологических станций с конца февраля до конца ноября.

2. Чрезвычайные меры смогут регулировать любую деятельность, осуществляемую в учреждении, на рынке (в том числе устанавливать часы работы), а также работу зоологических и ботанических садов, музеев, галерей, выставочных площадей, замков или подобных объектов, публичных библиотек, обсерваторий и планетариев, а также музыкальных, театральных и кинематографических представлений, танцевальных постановок, народных гуляний, культурных фестивалей и зрелищ и других подобных мероприятий, ярмарок и выставок-продаж, мероприятий для детей и городских лагерей.

3. Регулирование также сможет охватывать деятельность вне помещений, например, парикмахерские, косметические услуги, маникюр и педикюр, услуги такси.

4. Чрезвычайные меры смогут ограничить работу крытых и открытых спортивных площадок, а также учебную и иную деятельность во всех типах школ и школьных учреждений, а также в дошкольных учреждениях.

5. Поправка позволит регулировать деятельность, включая часы работы, в музыкальных, танцевальных, игровых и подобных социальных клубах или дискотеках, а также в казино.

6. Власти смогут вводить обязательное тестирование на коронавирус, например, для предпринимателей, студентов, школьников и дошкольников, а не только штатным сотрудникам, как это установлено законом сейчас.

7. О правилах изоляции или карантина органы здравоохранения смогут сообщать людям не только в устной форме, но и, например, по телефону или в письменной форме, даже посредством коротких текстовых сообщений.

8. После обсуждения в кризисном штабе губернаторы смогут вызвать требовать от санитарно-эпидемиологической станции объявить о чрезвычайной мере и предложить ее формулировку, санэпидемстанция должна будет обсудить эту меру.

9. Людей, возвращающихся из стран с повышенным риском заражения коронавирусом, можно будет обязать пройти самоизоляцию и заполнять так называемую анкету прибытия.

10. Административные суды не должны будут отдавать приоритет оспариваемым чрезвычайным мерам, которые уже отменены или уже не действуют, при условии, что они не были заменены аналогичными мерами.

11. Все факты нарушения карантинных мер будут указаны исключительно в законе о пандемии, а не в законе об охране здоровья населения. На 20% снизится верхняя граница суммы штрафов за нарушение карантинных мер.

Источник: novinky.cz

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