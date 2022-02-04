Грустная история двухмесячного Тобиаша: его дважды положили в бэби-бокс

«Медики сразу узнали мальчика, главное, что он здоров. Социальные работники доверили его бабушке, однако она не смогла заботиться о ребенке и вернула его в среду, 2 февраля, в половине одиннадцатого вечера. Тобиаш — первый ребенок, которого дважды поместили в бэби-бокс», — сказал Людвик Хесс, основатель бэби-бокса в Чешской Республике.
Он указал, что Тобиас был опрятно одет, в белом комбинезоне с синей кепкой и соской.
Мать ранее поместила ребенка в бэби-бокс 7 января. «Она также приложила свидетельство о рождении, из которого медики узнали имя, а также то, что он родился 20 декабря», — рассказал Гесс.
По всей стране 232 ребенка, в том числе 106 мальчиков, были помещены в специальные бэби-бокс с момента их введения в 2006 году.
Бэбибокс — это, по сути, инкубатор для новорожденных. Как только ребенок будет помещен в него, включатся обогрев и вентиляция, а с небольшой задержкой сработает сигнализация и для медицинского персонала.
Источник: novinky.cz
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