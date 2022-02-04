Грустная история двухмесячного Тобиаша: его дважды положили в бэби-бокс

​Мать двухмесячного Тобиаша впервые поместила его бэби-бокс в Писеке 7 января, а менее чем через месяц бабушка вернула его в бэби-бокс, поскольку не могла заботиться о ребенке.

«Медики сразу узнали мальчика, главное, что он здоров. Социальные работники доверили его бабушке, однако она не смогла заботиться о ребенке и вернула его в среду, 2 февраля, в половине одиннадцатого вечера. Тобиаш — первый ребенок, которого дважды поместили в бэби-бокс», — сказал Людвик Хесс, основатель бэби-бокса в Чешской Республике.

Он указал, что Тобиас был опрятно одет, в белом комбинезоне с синей кепкой и соской.

Мать ранее поместила ребенка в бэби-бокс 7 января. «Она также приложила свидетельство о рождении, из которого медики узнали имя, а также то, что он родился 20 декабря», — рассказал Гесс.

По всей стране 232 ребенка, в том числе 106 мальчиков, были помещены в специальные бэби-бокс с момента их введения в 2006 году.

Бэбибокс — это, по сути, инкубатор для новорожденных. Как только ребенок будет помещен в него, включатся обогрев и вентиляция, а с небольшой задержкой сработает сигнализация и для медицинского персонала.

Источник: novinky.cz

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