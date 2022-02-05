Почти половина чехов употребляют алкоголь во время катания на лыжах

​Около 40% чехов пьют пиво или глинтвейн во время катания на лыжах. Удивительно, но чаще всего выпивают люди старше 55 лет. В качестве смягчающего обстоятельства они заявляют, что выпивают перед последним выездом на лыжах или сноуборде.

Об этом свидетельствуют данные опроса европейской страховой компании ERV среди около 1000 респондентов. Однако в некоторых странах употребление алкоголя на склонах запрещено. При несчастном случае страховые компании могут уменьшить страховые выплаты или отказать в выплате компенсации.

В Австрии, как и в Чехии, алкоголь на склонах не запрещен. Однако, в отличие от Чехии, лыжников там действительно проверяют, заявили в страховой компании. Если у кого-то высокий уровень алкоголя в крови, он может потерять ски-пасс без компенсации и может быть удален с трассы. Алкоголь рассматривается как отягчающее обстоятельство при столкновении с другим лыжником.

Употребление алкоголя запрещено на склонах итальянских Альп с этого года. Если во время выборочной проверки будет установлено, что лыжник превысил норму 0,5 промилле алкоголя в крови, он будет оштрафован на сумму от 250 до 1000 евро (от 6080 до 24 300 чешских крон), а превышение 0,8 промилле даже является уголовным преступлением. Во Франции при катании на лыжах действует нулевая терпимость к алкоголю.

В ERV заявили, что толерантны к небольшому количеству алкоголя. Однако наличие алкоголя в крови в момент травмы необходимо учитывать, когда лечащий врач или полиция делает запись об этом в документации. «Нередки случаи, когда несчастный случай происходит в состоянии алкогольного опьянения. В таком случае лыжник должен считаться с тем, что страховая компания может уменьшить или отказать ему в страховке, особенно после употребления большего количества алкоголя», — сказал пресс-секретарь ERV Властимил Дивоки.

Согласно опросу и эксперименту, проведенному британской страховой компанией Direct Line, лыжники, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, на 43% чаще получают травмы. Опрос, в котором приняли участие 2000 лыжников-любителей, был основан на эксперименте на симуляторе. Лыжники сначала завершили заезд на тренажере без употребления алкоголя, а затем уже после выпитого напитка.

Источник: ceskenoviny.cz

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