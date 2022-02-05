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Почти половина чехов употребляют алкоголь во время катания на лыжах

Почти половина чехов употребляют алкоголь во время катания на лыжах

420on.cz 278
​Около 40% чехов пьют пиво или глинтвейн во время катания на лыжах. Удивительно, но чаще всего выпивают люди старше 55 лет. В качестве смягчающего обстоятельства они заявляют, что выпивают перед последним выездом на лыжах или сноуборде.
Почти половина чехов употребляют алкоголь во время катания на лыжах

Об этом свидетельствуют данные опроса европейской страховой компании ERV среди около 1000 респондентов. Однако в некоторых странах употребление алкоголя на склонах запрещено. При несчастном случае страховые компании могут уменьшить страховые выплаты или отказать в выплате компенсации.

В Австрии, как и в Чехии, алкоголь на склонах не запрещен. Однако, в отличие от Чехии, лыжников там действительно проверяют, заявили в страховой компании. Если у кого-то высокий уровень алкоголя в крови, он может потерять ски-пасс без компенсации и может быть удален с трассы. Алкоголь рассматривается как отягчающее обстоятельство при столкновении с другим лыжником.

Употребление алкоголя запрещено на склонах итальянских Альп с этого года. Если во время выборочной проверки будет установлено, что лыжник превысил норму 0,5 промилле алкоголя в крови, он будет оштрафован на сумму от 250 до 1000 евро (от 6080 до 24 300 чешских крон), а превышение 0,8 промилле даже является уголовным преступлением. Во Франции при катании на лыжах действует нулевая терпимость к алкоголю.

В ERV заявили, что толерантны к небольшому количеству алкоголя. Однако наличие алкоголя в крови в момент травмы необходимо учитывать, когда лечащий врач или полиция делает запись об этом в документации. «Нередки случаи, когда несчастный случай происходит в состоянии алкогольного опьянения. В таком случае лыжник должен считаться с тем, что страховая компания может уменьшить или отказать ему в страховке, особенно после употребления большего количества алкоголя», — сказал пресс-секретарь ERV Властимил Дивоки.

Согласно опросу и эксперименту, проведенному британской страховой компанией Direct Line, лыжники, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, на 43% чаще получают травмы. Опрос, в котором приняли участие 2000 лыжников-любителей, был основан на эксперименте на симуляторе. Лыжники сначала завершили заезд на тренажере без употребления алкоголя, а затем уже после выпитого напитка.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия Горнолыжные курорты лыжи алкоголь страховые компании страхование
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