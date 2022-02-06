Минздрав Чехии пока не будет отменять мобильное приложение Tečka

Несмотря на то, что с 9 февраля в Чехии отменяется обязанность предъявлять сертификаты о вакцинации при входе в рестораны или посещении различных мероприятий, мобильное приложение Tečka, которое в первую очередь служило этой цели, продолжит работать. Министерство хочет сохранить его из-за поездок за границу и неясного развития пандемии в будущем.

«Tečka будет использоваться и дальше. Мы хотим поддерживать систему. Хотя люди больше не будут предъявлять сертификаты при входе в заведения сферы услуг, им придется делать это во время поездок за границу», — сказал пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ондржей Якоб.

Сертификаты о прививках по-прежнему требуют ряд зарубежных стран для въезда на их территорию или посещения местных заведений сферы услуг. Кроме того, некоторые операторы или учреждения за границей отказываются принимать бумажные сертификаты, которые легче подделать, чем цифровой код.

По словам Якоба, сохранение Tečka в рабочем состоянии связано с возможным возвращением эпидемии коронавируса в осенние месяцы. Это также относится к родственной ČTečka, которая используется операторами для чтения сертификатов от Tečka.

Таким образом, точку, скорее всего, не постигнет та же участь, что и другое ковид-приложение, а именно eRouška, которое должно было помочь отследить опасные контакты. Приложение сканировало окружающие телефоны по технологии Bluetooth и в случае подтверждения заражения владельца одного из них предупреждало его владельца о рискованном контакте. Это приложение перестало работать в ноябре прошлого года, потому что оно больше было не нужно.

Источник: novinky.cz