Президент Чехии о поправках в закон о пандемии: полиция должна была остановить протестующих

Президент Милош Земан подпишет поправку к закону о пандемии после того, как Палата депутатов утвердила эти изменения. Об этом он сказал, выступая в на телеканале CNN Prima News. Земан осудил протесты у здания парламента и заявил, что протестующие заслуживают тюремного заключения.

«Я подпишу закон, но только после корректировок. В первоначальной версии длительность действия закона о пандемии не была ограничена, сейчас указано, что закон действует до ноября. Это хорошо, конечно. Во-вторых, снижена сумма штрафов, которая была необоснованно высокой. Третье — карантин можно объявить простым смс-сообщением», — сказал президент в интервью в воскресенье.

«Если бы ранее закон уже был принят в такой форме, обструкция не была бы столь существенной и демонстрации были бы менее многочисленными», — сказал президент.

При этом он жестко раскритиковал протестующих, которые в знак протеста во время обсуждения поправки установили перед зданием Палаты депутатов виселицы. Он назвал их «глупцами».

«В корне не согласен с виселицами. Полиция должна была остановить протестующих», — сказал Земан. Он также не согласен с тем, что это не правонарушение. «Люди, принесшие виселицу, должны быть наказаны», — сказал он. Другие политики, как из коалиции, так и из оппозиции, также критиковали действия протестующих.

Полиция не вмешивалась в протесты на том основании, что на виселице не было имен, поэтому они не призывали к ненависти к конкретным людям или группам.

В среду после двух дней жарких дискуссий в парламенте депутаты одобрили поправку к закону о пандемии, в соответствии с которым принимаются меры против распространения коронавируса. Если изменения в закон поддержат Сенат и президент, документ будет действовать до конца ноября.

Источник: novinky.cz