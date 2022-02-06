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130 человек застряли на канатной дороге в Есениках

130 человек застряли на канатной дороге в Есениках

420on.cz 799
Во второй половине дня на горнолыжном курорте Пржемыслов недалеко от Лучны-над-Десноу в Шумперском районе остановилась канатная дорога, в которой находились около 130 человек. Сейчас людей эвакуируют пожарные. Никто из пассажиров не пострадал.
130 человек застряли на канатной дороге в Есениках

Канатная дорога остановилась из-за технической неисправности. «Идет эвакуация, наши подразделения сотрудничают с горной службой», — сообщила около 15:00 пресс-секретарь пожарной службы Люция Балажова.

По ее словам, пожарным-альпинистам предстоит спасти около 40 человек.  По ее словам, в спасательной операции приняли участие семь команд пожарных. «На данный момент спасательная операция завершается», — добавила пресс-секретарь пожарной охраны вскоре после 15:30.

Канатная дорога остановилась около 12:30 из-за неисправности тормозной системы. «Мы опустили часть сидений под действием силы тяжести. Некоторых лыжников освобождают спасатели и работники горной службы», — сказал оператор курорта Ярослав Подзимек. 

Такие события на канатной дороге не являются исключительными. Например, 29 декабря пожарные сняли с кресельного подъемника в Лукаче-над-Йиглавой 28 человек. Три года назад 50 человек застряли на кресельном подъемнике в горнолыжном районе Бела-под-Прадедем в Есеницком крае.

Источник: novinky.cz

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Темы
транспорт Горнолыжные курорты лыжи Чехия спасатели
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