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Из-за пандемии в Чехии увеличилось количество детей с ожирением

Из-за пандемии в Чехии увеличилось количество детей с ожирением

420on.cz 177
Чешские дети в период пандемии стали набирать лишние килограммы. В возрасте от 11 до 13 лет до 37% мальчиков имеют избыточный вес или страдают ожирением. Однако ситуация ухудшилась во всех возрастных группах и может иметь долгосрочные последствия, предупреждают эксперты.
Из-за пандемии в Чехии увеличилось количество детей с ожирением

Пандемия коронавируса усугубила давнюю проблему населения Чехии — детское ожирение. Опасения, которые врачи до сих пор делали только из наблюдений в своей практике, уже начинают основываться на первых данных.

В прошлом году в сборе данных приняли участие почти 70 врачей общей практики, которые обследовали около 4500 детей. Выводы исследования еще ждут своей окончательной публикации. Однако, как подтвердил доктор Богуслав Прохазка, организовавший исследование, результаты уже можно назвать тревожными. 

«Ожирение резко возросло. Худшее соотношение в возрастной группе мальчиков от 11 до 13 лет — 37% из них страдают избыточной массой тела или ожирением. У девочек этот показатель составляет от 29% до 30%», — описал врач.

Некоторые дети за год поправились на десятки килограмм, а одна девочка набрала 42 килограмма.

«Ситуация с мальчиками пока немного хуже, чем с девочками. Процент мальчиков с лишним весом в общей статистике составляет в целом около 18,5%, девочек — 14,5%. Однако в прошлом мы гордились тем, что по крайней мере пяти-семилетние дети имеют нормальный вес. Но теперь показатели ожирения удвоились даже в раннем возрасте», — добавляет Прохазка.

Таким образом, подтверждается тенденция, которая прошлой осенью была зафиксирована Чешским медицинским обществом среди взрослых. Согласно опросу, в прошлом году две трети населения Чехии страдали избыточным весом или ожирением. 

При этом вес детей из спортивных семей оставался в норме, потому что они часто находили какое-то альтернативное занятие спортом. 

«Свою роль сыграла не только потеря физических упражнений, но и общее ухудшение пищевых привычек. Дети были заперты в онлайн-занятиях, часто питались нерегулярно, а привычная концепция пятиразового питания была полностью нарушена. Это самая большая проблема в итоге. Дети позже ложились спать, много времени проводили за компьютерами, позже вставали на онлайн-уроки и ели практически в любое время дня», — резюмируют врачи.

Ожирение является одним из основных факторов развития метаболического синдрома. Этот термин включает ряд факторов риска или заболеваний, которые часто возникают вместе и приводят к преждевременным осложнениям со здоровьем. Синдром приводит к развитию сахарного диабета второго типа и преждевременным осложнениям со стороны системы кровообращения, таким как атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт и другие.

«То, что мы привыкли видеть у стариков, сегодня мы наблюдаем у относительно молодых людей. У детей в возрасте 10 или 11 лет есть явные признаки метаболического синдрома, которых мы точно не видели в последние годы, и увеличение их числа огромно. Я даже не могу себе представить, чтобы десять лет назад у нас было так много детских пациентов для терапии и лечения», — описывает ситуацию Ян Боженски, руководитель детского отделения больницы в Остраве.

«Если учесть, что метаболический синдром возникает у детей в возрасте от пяти до десяти лет, и добавить к этому 20 лет, то получится 30-летний молодой человек, которому действительно грозит сердечный приступ», — сказал он. 

Источник: seznamzpravy.cz

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