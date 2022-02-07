Суд отправил в тюрьму владельца собаки, которая покусала ребенка на Петршине

Суд приговорил Ярослава Пастелиака к десяти месяцам тюрьмы за то, что его собака серьезно ранила маленького мальчика. В прошлом году собака бойцовых пород на Петршине в Праге напала на ребенка и нанесла ему травмы головы и грудной клетки, что стало причиной перелома ребер. Пастелиак, который выгуливал собаку, не явился на судебное заседание без объяснения причин. Ранее он заявлял, что собака не его и отрицал свою вину.

Суд признал мужчину виновным в нанесении тяжких телесных повреждений по неосторожности. По словам свидетелей, собака в момент происшествия не была на поводке, а Пастелиак первые минуту-две ничего не делал, чтобы оттащить животное от ребенка. Приговор предусматривает пятилетний запрет на содержание животных, как этого требовал прокурор. Кроме того, Пастелиак должен выплатить пострадавшему мальчику 508 000 крон и еще 317 000 крон — медицинской страховой компании.

1 апреля прошлого года Пастелиак выгуливал собаку по кличке Тор недалеко от канатной дороги на Петршине. Мать пострадавшего мальчика заявила в суде, что ее четырехлетний сын игнорировал животное и играл с листьями на земле. Однако собака внезапно укусила ребенка в бок и потом за голову. Спасателей вызвали прохожие.

58-летний мужчина убежал с места происшествия и только потом пришел в полицию. Мальчику сделали операцию в больнице и, по словам матери, у него осталось 16 шрамов. Дрессировщик Тора также дал показания в суде, заявив, что животное не агрессивно и без проблем реагирует на команды и что это был несчастный случай. По словам дрессировщика, наиболее эффективным решением для предотвращения подобных инцидентов является ношение намордника.

Адвокат обвиняемого Дениса Соукуп Грушакова заявила, что ее клиент не виноват. Она требовала, чтобы его оправдали на том основании, что совершенно не доказано, что деяние имело место.

«Мать явно пренебрегла наблюдением за пострадавшим. Она стояла слишком далеко от ребенка и отвела его в зону, где собакам разрешено бегать на свободе», — сказала она.

Источник: novinky.cz

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