Суд в Чехии решил спор между родителями о вакцинации ребенка от коронавируса

Судья Алена Рундова приняла во внимание несколько обстоятельств и допросила в том числе педиатра несовершеннолетней девочки и представителя органов опеки. Blesk.cz сообщает, что судья также основывала свое решение на том факте, что вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет соответствует рекомендациям омбудсмена Министерства здравоохранения, и вакцина одобрена не только Европейским агентством по лекарственным средствам, но и Чешским педиатрическим и вакцинологическим обществом.
Наконец, суд принял во внимание мнение девочки, которая выразила желание сделать прививку и была ознакомлена с возможными побочными эффектами.
В то время как отец и его адвокат не хотят комментировать свою позицию, мать Симона Ванькова заявила: «Я не согласна с этой конкретной вакциной для моего здорового ребенка в нынешней эпидемической ситуации, на пике эпидемии омикрон”, — описывает мать. Она подчеркивает, что не против вакцинации взрослых и что решающую роль, по ее мнению, играет и то, что омикрон имеет более легкое течение.
Тем не менее, подобные иски являются исключительными, по словам Даниэлы Коваржовой, юриста и президента Союза семейных юристов.
«Мы боялись этого весь последний год, и десятки родителей действительно обратились к юристам с вопросами. В последнее время ситуация успокоилась, и родители пытаются договориться друг с другом», — говорит Даниэла Коваржова.
Как правило, для вакцинации требуется согласие обоих родителей. Однако, как указывает юрист, само медучреждение не требует письменного подтверждения. «Медицинское учреждение не должно требовать бумаги с подписями обоих родителей, как и при решении некоторых других вопросов, когда требуется только согласие родителей», — добавляет Даниэла Коваржова.
Источник: seznamzpravy.cz
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