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В Чехии проходит акция месяц без алкоголя «Сухой февраль»

В Чехии проходит акция месяц без алкоголя «Сухой февраль»

420on.cz 436
Данные Министерства здравоохранения показывают, что около 1,5 миллиона человек в Чешской Республике подвергаются риску при частом употреблении алкоголя. Эксперты сейчас пытаются поддержать акцию «Сухой февраль», цель которой — помочь людям проверить свои отношения с алкоголем и изменить свои привычки.
В Чехии проходит акция месяц без алкоголя «Сухой февраль»

Февральская информационная кампания «Сухой февраль» в  Чешской Республике проводится с 2013 года. В прошлом году около 700 000 человек решили на месяц полностью отказаться от алкоголя. В этом году к акции присоединились и компании.

«Рабочая среда — это первое, что каким-то образом указывает на начальную проблему. Если у человека есть большие трудности, длящиеся даже месяц, он может оказаться на грани рискованного потребления алкоголя», — говорит Йохана Ружкова, терапевт и соорганизатор кампании «Сухой февраль».

На прошлой неделе люди начали поддерживать акцию и делиться своим опытом в социальных сетях. Судя по сообщениям пользователей, первые дни были сложными для некоторых участников. 

Однако высокое потребление алкоголя сказывается не только на кошельках потребителей. Сотни миллионов также тратят медицинские страховые компании на лечение последствий. Например, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra зафиксировала расходы на лечение наркозависимости в размере 245 миллионов крон до кризиса, вызванного коронавирусом. Однако за одиннадцать месяцев прошлого года эти расходы уже превысили 300 миллионов. 

По данным статистического управления, каждый чех выпивает в среднем почти 300 кружек пива в год, 100 бокалов вина и 175 рюмок крепкого алкоголя. Однако общее потребление алкоголя снизилось из-за ограничений, наложенных правительством на работу ресторанов. В 2020 году по статистике в среднем каждый чех выпивал почти 167 литров спиртных напитков. Годом ранее среднее потребление составляло более 173 литров на человека.

Источник: ceskatelevize.cz

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