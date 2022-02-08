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Женщина упала в каньон Большая Америка. Она умерла на месте.

Женщина упала в каньон Большая Америка. Она умерла на месте.

420on.cz 204
​Мертвую женщину нашли в понедельник утром спасатели в каньоне Велка Америка в районе Бероун. Полиция пока не знает ни ее личность, ни причину падения.
Женщина упала в каньон Большая Америка. Она умерла на месте.

Свидетель, видевший падение с дороги, вызвал скорую помощь около 11 часов утра. Спасатели направили к месту происшествия вертолет с альпинистской группой, но было уже поздно.

«К сожалению, женщину нашли мертвой, так как она получила черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью», — сообщила пресс-секретарь спасательной службы Петра Гомолова.

«Личность женщины пока не установлена. Мы пока не знаем, несчастный ли это случай или, например, самоубийство. На место был вызван коронер для осмотра тела», — сообщила пресс-секретарь полиции Микаэла Рихтерова. 

Источник: novinky.cz

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