Женщина упала в каньон Большая Америка. Она умерла на месте.

Свидетель, видевший падение с дороги, вызвал скорую помощь около 11 часов утра. Спасатели направили к месту происшествия вертолет с альпинистской группой, но было уже поздно.
«К сожалению, женщину нашли мертвой, так как она получила черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью», — сообщила пресс-секретарь спасательной службы Петра Гомолова.
«Личность женщины пока не установлена. Мы пока не знаем, несчастный ли это случай или, например, самоубийство. На место был вызван коронер для осмотра тела», — сообщила пресс-секретарь полиции Микаэла Рихтерова.
Источник: novinky.cz
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