Правительство Чехии 1 марта отменит большинство карантинных мер

Правительство Чехии решило постепенно ослабить большинство противоэпидемических мер. «С 1 марта будут действовать только немногие из ограничительных мер, практически только ношение респираторов внутри помещений», — заявил премьер-министр Петр Фиала после заседания правительства.

Фиала подтвердил, что с 10 февраля правительство отменяет обязанность предъявлять сертификат о вакцинации при посещении ресторанов, заведений сферы услуг, культурных спортивных и других массовых мероприятий и проживании в гостиницах. "Мы также будем постепенно увеличивать лимит по количеству участников массовых мероприятий", — добавил премьер.

19 февраля закончится обязательное массовое тестирование на коронавирус на предприятиях.

До 18 февраля продолжают действовать ограничения для участников массовых мероприятий с максимальным лимитом в 1000 сидячих мест. В других групповых мероприятиях, включая детский досуг, могут принять участие не более 100 участников.

В период с 19 по 28 февраля максимальное количество должно увеличиться до 500.

Источник: seznamzpravy.cz

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