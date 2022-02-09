Правительство Чехии 1 марта отменит большинство карантинных мер

Фиала подтвердил, что с 10 февраля правительство отменяет обязанность предъявлять сертификат о вакцинации при посещении ресторанов, заведений сферы услуг, культурных спортивных и других массовых мероприятий и проживании в гостиницах. "Мы также будем постепенно увеличивать лимит по количеству участников массовых мероприятий", — добавил премьер.
19 февраля закончится обязательное массовое тестирование на коронавирус на предприятиях.
До 18 февраля продолжают действовать ограничения для участников массовых мероприятий с максимальным лимитом в 1000 сидячих мест. В других групповых мероприятиях, включая детский досуг, могут принять участие не более 100 участников.
В период с 19 по 28 февраля максимальное количество должно увеличиться до 500.
Источник: seznamzpravy.cz
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