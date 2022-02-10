Монетный двор Чехии отчеканил золотую монету весом 10 кг по эскизу медальера Асамата Балтаева из Чувашии

Уникальную золотую монету отчеканил в среду, 9 февраля, Монетный двор в чешском городе Яблонец-над-Нисой. Вес монеты, украшенной изображением Чешского льва, составляет 10 кг.

Как сообщает пресс-секретарь Монетного двора Ленка Климентов, всего было отчеканено пять штук таких монет. Все экземпляры уже распроданы. Каждая монета, защищенная специальной голограммой, обойдется владельцу в 14 млн крон (около 550 тыс. евро).

Хотя монеты, украшенные Чешскими львами, приобретаются, прежде всего, с целью вложения денег, они обладают и художественной ценностью. Автором эскиза новой монеты стал молодой художник Асамат Балтаев, каждый год представляющий Чешского льва в новом дизайне.

Выпускник художественного училища в городе Яблонец-над-Нисой Асамат Балтаев родом из Чувашии – один из самых известных медальеров Чехии, победитель нескольких чешских конкурсов.

Источник: radio.cz

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