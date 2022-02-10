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Монетный двор Чехии отчеканил золотую монету весом 10 кг по эскизу медальера Асамата Балтаева из Чувашии

Монетный двор Чехии отчеканил золотую монету весом 10 кг по эскизу медальера Асамата Балтаева из Чувашии

420on.cz 148
Уникальную золотую монету отчеканил в среду, 9 февраля, Монетный двор в чешском городе Яблонец-над-Нисой. Вес монеты, украшенной изображением Чешского льва, составляет 10 кг.
Монетный двор Чехии отчеканил золотую монету весом 10 кг по эскизу медальера Асамата Балтаева из Чувашии

Как сообщает пресс-секретарь Монетного двора Ленка Климентов, всего было отчеканено пять штук таких монет. Все экземпляры уже распроданы. Каждая монета, защищенная специальной голограммой, обойдется владельцу в 14 млн крон (около 550 тыс. евро).

Хотя монеты, украшенные Чешскими львами, приобретаются, прежде всего, с целью вложения денег, они обладают и художественной ценностью. Автором эскиза новой монеты стал молодой художник Асамат Балтаев, каждый год представляющий Чешского льва в новом дизайне.

Выпускник художественного училища в городе Яблонец-над-Нисой Асамат Балтаев родом из Чувашии – один из самых известных медальеров Чехии, победитель нескольких чешских конкурсов.

Источник: radio.cz

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